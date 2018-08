Jan Ullrich abusa di una prostituta: arrestato/ Ultime notizie Francoforte: ex ciclista sotto effetto di droga

Jan Ullrich abusa di una prostituta: arrestato l'ex ciclista di 44 anni. Ultime notizie Francoforte, il campione tedesco era sotto effetto di droghe e alcol

Jan Ullrich (Facebook)

Jan Ullrich abusa di una prostituta: arrestato l’ex ciclista, nuovi guai con la giustizia per lui. Secondo quanto riportato dai colleghi della stampa tedesca, il vincitore del Tour de France 1997 e della Vuelta a Espana 1999 è stato ammanettato dalle forze dell’ordine in quel di Francoforte: la Bild, nella sua versione online, afferma che il campione è accusato di lesioni grave e pericolose per aver abusato di una prostituta all’interno di un hotel di lusso. Il quarantaquattrenne era sotto l’effetto di droghe e alcol secondo un portavoce della polizia e non è il primo guaio giudiziario per l’ex ciclocrossista: appena una settimana fa, il 4 agosto 2018, Jan Ullrich è stato arrestato dalla polizia di Maiorca per aver aggredito l’attore e regista Til Schweiger. Il motivo? Non essere stato invitato dall’artista ad un party in occasione della presentazione del suo ultimo film Honey in the head.

NUOVI GUAI CON LA GIUSTIZIA PER JAN ULLRICH

E ora la situazione è complicata per Jan Ullrich, assicurato alla giustizia due volte nel giro appena di sette giorni. L’ex ciclista tedesco, specialista delle grandi corse a tappe e delle gare a cronometro, era rientrato in Germania da Maiorca nelle scorse ore: vive in Germania da due anni con l’obiettivo di combattere la dipendenza da droghe e dall’alcol. Una battaglia che porta avanti da quando si è separato dalla moglie sara. Recentemente, in un’intervista ai microfoni della Bild, aveva commentato: “La separazione e la distanza dei miei figli, che non vedo dallo scorso Natale e con i quali non riesco a parlare, mi hanno indotto a fare e prendere cose di cui mi pento molto”. Soprannominato il Kaiser o Kaiser Han, Jan Ullrich ha avuto tre figli con Sara Steinhauser, sorella del suo ex compagno di squadra Tobias: Max (nato nel 2007), Benno (2011) e Toni (2012).

© Riproduzione Riservata.