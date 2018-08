Migranti sbarcano in Calabria e Sicilia / Una barca a vela arriva con 72 persone tra cui 12 minori e 20 donne

Migranti sbarcano in Calabria e Sicilia, una barca a vela arriva nel reggino con 72 persone a bordo di cui 12 minori e 20 donne. Interviene Aquarius che salva 141 persone.

10 agosto 2018

Ennesimo sbarco in Calabria di una nave con 72 migranti. Questi sono attraccati su una spiaggia del reggino con una barca a vela che portava settantadue persone, tra cui dodici minori e venti donne. L'imbarcazione ha preso la rotta turca e hanno diverse nazionalità tra cui curdi, iracheni e afghani. E' arrivato il sequestro della barca a vela che è stata condotta successivamente nel porto di Roccella Ionica. Pare che fosse partita una settimana fa dalla Turchia. Va specificato come i trentatré migranti sono stati accolti in una struttura di Bianco, invece gli altri trentanove sono stati ospitati nel centro di prima accoglienza proprio a Roccella Ionica. Non dovrebbero esserci feriti, con al momento nessuna vera e propria emergenza a livello medico-sanitario. Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori informazioni in merito.

DECISIVO L'INTERVENTO DI AQUARIUS

La nave Aquarius è stata decisiva ancora una volta nel Mediterraneo dove è tornata ad operare. Sostenuta da Sos Mediterranée e Msf ha soccorso ben 141 persone nello stesso giorno in due operazioni che sono da considerasi mastodontiche. Le due Ong hanno raccontato quanto accaduto tramite un breve comunicato sulla loro pagina ufficiale di Twitter. Sono state avvisate sia il Centro di Coordinamento libico (Jrcc) che tutte le autorità marine di competenza. Il primo soccorso è arrivato a una piccola imbarcazione di legno che portava con sé 25 persone di cui 6 donne e che viaggiava a circa 26 miglia dalla costa della Libia a nord di Zuwarah. Poi è stata fermata una barca sempre di legno ma stavolta con 116 uomini donne e bambini principalmente di Eritrea e Somalia. Le operazioni sono avvenute in acque prettamente internazionali.

