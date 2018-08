Monte Bianco, morti i tre alpinisti torinesi dispersi/ Ultime notizie: recuperato il corpo di Luca Lombardini

Monte Bianco, morti i tre alpinisti torinesi dispersi: recuperato il corpo del 31enne Luca Lombardini, individuati gli altri due cadaveri. In corso le operazioni di recupero.

10 agosto 2018 Emanuela Longo

Monte Bianco, morti i tre alpinisti torinesi dispersi

E' stato recuperato nel pomeriggio di oggi il corpo di Luca Lombardini, 31 anni, uno dei tre alpinisti torinesi dispersi dallo scorso 7 agosto sul versante francese del Monte Bianco. Come spiega Repubblica.it nella versione online di Torino, il cadavere del giovane alpinista disperso si trovava in un crepaccio profondo 300 metri, individuato dalla gendarmeria che ha poi proceduto con la sua identificazione. Fino a poche ore prima restava ancora accesa la speranza di trovare ancora in vita gli altri due compagni, ma i loro cadaveri sarebbero già stati avvistati in attesa delle operazioni di recupero che sarebbero ancora in corso. Tutti e tre gli alpinisti che erano legati in cordata, dunque, sono morti. Le operazioni di recupero degli altri due si stanno rivelando più ardue del previsto per via della continua caduta di pietre nella zona dove sono stati individuati i corpi senza vita. L'intervento in corso è coordinato dal Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne di Chamonix-Mont-Blanc, al quale partecipano anche gli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza di cui faceva parte la seconda vittima, Alessandro Lombardini, fratello 28enne di Luca e finanziere a Bardonecchia. La terza vittima è la 27enne Elisa Berton di Bruino, fidanzata di Luca.

STAMATTINA LA RIPRESA DELLE RICERCHE

Questa mattina erano riprese le ricerche dei tre alpinisti dispersi dallo scorso martedì sul versante francese del Monte Bianco. Le speranze però si sono definitivamente spente dopo l'individuazione del primo cadavere, quello del 31enne Luca Lombardini, già recuperato nel primo pomeriggio. Per le operazioni di ricerca era stato utilizzato anche un apparecchio in grado di rintracciare i cellulari, anche senza campo, grazie ad una tecnologia che crea una sorta di cella artificiale. Le tre vittime, in merito alle quali sono in corso le operazioni di recupero, erano salite sugli impianti di Grands Montets lo scorso martedì poco dopo l'alba. I tre corpi sono stati trovati nell'area di ricerca, la Petite Aiguille Verte a 3512 metri di altezza, vetta che avrebbe dovuto consentire il rientro a casa dei tre alpinisti torinesi.

© Riproduzione Riservata.