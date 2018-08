Pesaro, anziano trovato morto soffocato: moglie accanto al corpo/ Ultime notizie: omicidio-tentato suicidio?

Pesaro, anziano trovato morto soffocato nel letto: moglie accanto al corpo, viva ma in stato confusionale. Si indaga per omicidio-tentato suicidio, donna ricoverata.

10 agosto 2018 Emanuela Longo

Pesaro, anziano trovato morto: moglie accanto al corpo (LaPresse)

Tragedia e giallo in provincia di Pesaro, dove il cadavere di un anziano uomo di 85 anni è stato rinvenuto questo venerdì dagli uomini dei Vigili del Fuoco. E' accaduto nell'abitazione della vittima, a Sant'Eusebio di Fronte, dove il corpo senza vita del pensionato è stato trovato disteso sul letto, con evidenti segni di soffocamento. Al suo fianco, accovacciata vicino alla finestra, la moglie ottantenne viva ma in stato confusionale. A riportare la drammatica notizia è TgCom24 che spiega come una delle ipotesi attualmente al vaglio degli inquirenti e certamente più accreditata sia proprio quella dell'omicidio e del tentato suicidio commesso dall'anziana. Ad avvalorare questa tesi ci sarebbe anche un biglietto, ritrovato nell'abitazione e nel quale sarebbero contenute le motivazioni del presunto duplice gesto. Sul caso, intanto, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, da qualche ora al lavoro al fine di fare totale luce sul giallo.

LA RICOSTRUZIONE: TESI OMICIDIO-TENTATO SUICIDIO

Avrebbe prima ucciso, soffocandolo probabilmente con un cavo elettrico, l'anziano marito di 85 anni, quindi avrebbe poi tentato di togliersi la vita, forse assumendo dei medicinali. E' questa la ricostruzione avanzata dagli inquirenti che indagano sul presunto caso di omicidio-tentato suicidio avvenuto nella mattinata di oggi nella provincia di Pesaro-Urbino. La coppia di anziani, come spiega Blitz Quotidiano, era residente a Roma ma si trovava a Sant'Eusebio di Fronte in vacanza nella seconda casa di famiglia, sita sulla strada per il Monte Catria. A far scattare l'allarme è stato il genero dei coniugi, preoccupato per la mancata risposta dopo essersi recato nella loro abitazione. Quindi l'arrivo dei vigili del fuoco, entrati dalla finestra ostruita da una zanzariera. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare mentre l'anziana 80enne è stata ricoverata prima all’ospedale di Pergola e poi nel reparto di Psichiatria a Urbino.

