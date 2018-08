Renzi, pm "milioni per Africa su conti del cognato Andrea Conticini"/ Firenze, replica "querelo chi mi accusa"

Renzi, pm "milioni per Africa su conti del cognato Andrea Conticini". Ultime notizie Firenze, inchiesta choc: ex premier replica, "querelo chi mi accusa"

Matteo Renzi, inchiesta choc: "i milioni per l'Africa sui conti del cognato e dei fratelli”. Il Fatto Quotidiano riporta le ultime sull’inchiesta, resa nota nel 2016 dal quotidiano La Nazione, nata da anomali movimenti bancari segnalati da Bankitalia e da dubbi espressi da Monika Jephcott, al tempo direttrice di Play Therapy ltd Londra. Il cognato dell’ex presidente del Consiglio Andrea Conticini e i fratelli Alessandro e Luca sono indagati con l’accusa di riciclaggio di denaro dalla Procura di Firenze, con Alessandro e Luca Conticini accusati inoltre di appropriazione indebita aggravata. Secondo una prima ricostruzione, avrebbero ricevuto generose donazioni da varie onlus, tra cui Unicef e Fondazione Pulitzer per finanziare attività benefiche per i bambini africani ma, invece di spedire i soldi raccolti nei Paesi previsti, li giravano sui propri conti bancari. L’entità delle somme in questione è stata ricostruita dai pubblici ministeri Luca Turco e Giuseppina Mione, con il denaro investito in immobili in Portogallo ed altri Paesi esteri.

RENZI: "QUERELA PER CHI MI ASSOCIA ALLA VICENDA"

"Procederò in sede civile e penale contro chiunque accosti il suo nome a una vicenda giudiziaria che da due anni ciclicamente viene rilanciata sulla stampa e che riguarderebbe un fratello del marito di una sorella di Renzi. I processi si fanno in aula, non sui media. Al termine del processo si fanno le sentenze. E le sentenze si rispettano. Anche quelle sui risarcimenti” ha fatto sapere Matteo Renzi attraverso una nota del suo ufficio stampa. E l'ex segretario del Partito Democratico ha anche scritto un lungo post su Facebook per commentare la vicenda: "Prendiamola sul ridere, dai, che forse è meglio così. Dopo i sacchetti di plastica, le Lamborghini di Ibiza, i servizi segreti in Consip, i finti fratelli portaborse, le cugine imprenditrici, la pagliacciata "dell'aereo di Renzi" arriva adesso - tenetevi forte - la vicenda dei bambini africani. Un'indagine aperta da ben DUE anni su un fratello del marito di una mia sorella per presunte irregolarità (presunte), nel suo lavoro di dirigente della cooperazione. Prove? Dopo due anni di indagini non risultano, le vedremo al processo. Ma tanto basta solo evocare la vicenda per andare sui giornali oggi - esattamente come due anni fa - con un'altra condanna: quella dei titoli a effetto. E con i social che sputano sentenze. Vedremo che cosa diranno le sentenze. Anche quelle per risarcimento danni perché essere buoni va bene, ma il mutuo di casa lo pagheremo con i risarcimenti". E sottolinea ironicamente: "Nel frattempo sono in grado di svelarvi la prossima mossa, ciò che accadrà alla ripresa. Dopo i sacchetti di plastica, l'aereo di stato e i bambini africani a settembre mi accuseranno anche di essere stato - udite, udite - il vero mandante del mostro di Firenze".

