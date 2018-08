Roma, nuovo autobus Atac a fuoco a Tor Vergata/ Ultime notizie: danneggiate due auto, 16esimo caso nel 2018

Roma, nuovo autobus Atac a fuoco a Tor Vergata: danneggiate due auto vicine al mezzo in fiamme, fortunatamente nessun ferito. Ignote le cause nell'ennesimo incidente.

10 agosto 2018 Emanuela Longo

Roma, nuovo autobus Atac a fuoco (Immagine di repertorio)

Torna la paura, a Roma, dove un nuovo autobus della compagnia Atac è andato in fiamme. Le notizie al momento sono ancora scarne ma, secondo quanto riferito da Il Tempo nella sua edizione online, pare che il nuovo incidente sia accaduto questo venerdì intorno alle 12.40. Il bus in questione si trovava in via di Carcaricola, in zona Tor Vergata e sarebbe andato in fiamme mentre era in servizio sulla linea 046. Nell'incendio sarebbero rimaste coinvolte due auto ma fortunatamente non si segnala la presenza di passeggeri feriti, i quali avrebbero fatto in tempo a scendere dal mezzo e ad allontanarsi. Subito dopo sono intervenute sul posto due squadre ed un autobotte dei vigili del fuoco del comando di Roma che hanno provveduto prontamente a spegnere le fiamme divampate in questa calda giornata di agosto. Inevitabilmente è stato registrato un evidente rallentamento del traffico veicolare nella zona interessata dall'ennesimo incidente a scapito di un bus Atac.

AUTOBUS A FUOCO: LA NOTA ATAC

In una nota, l'Atac ha fatto sapere che "Per ragioni in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio su un bus in servizio sulla linea 046, lungo via di Carcaricola che ha danneggiato completamente la vettura. Non c'è stata alcuna conseguenza per i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco". Brevi parole quelle impiegate dall'azienda di trasporto pubblico operante a Roma per descrivere l'ennesimo increscioso caso di autobus andato a fuoco, fortunatamente senza alcuna grave conseguenza. In questi primi otto mesi del 2018, come rammenta Affaritaliani.it, sono stati in tutto 16 (ma secondo qualcuno anche di più) i cosiddetti "flambus", come li chiamano gli stessi romani, ovvero gli autobus Atac andati in fiamme. In questo ultimo episodio, è bastata una scintilla per scatenare la fiammata e quindi l'incendio che ha danneggiato due vetture limitrofe. Ancora ignota la causa del nuovo incidente sul quale sono in corso i dovuti accertamenti.

© Riproduzione Riservata.