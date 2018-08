Salemi, bimbo di due anni cade dal balcone/ Ultime notizie Palermo, madre in casa al momento dell'incidente

Salemi, bimbo di due anni cade dal balcone: ultime notizie Palermo, intervenuto l'elisoccorso per il trasporto in ospedale, madre in casa al momento dell'incidente

Immagine di repertorio (Wikipedia)

Salemi, bimbo di due anni cade dal balcone: questo quanto accaduto in provincia di Palermo nel quartiere Cappuccini. Repubblica riporta le prime indiscrezioni su quanto avvenuto oggi, venerdì 10 agosto 2018: il piccolo sarebbe precipitato dal balcone di casa, dall’appartamento situato al primo piano di un immobile. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, con il bambino che è stato trasportato all’ospedale Vittorio Emanuele III per le prime cure. Successivamente è stato deciso di trasportarlo con l’elisoccorso in un istituto di Palermo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti: al momento dell’incidente la madre era all’interno dell’abitazione. Le forze dell’ordine stanno sentendo in questi minuti i familiari del bambino per cercare di accertare quanto successo.

BIMBO TRASPORTATO D'URGENZA A PALERMO

Non sono state ancora rese note le condizioni del piccolo di due anni, che è caduto dal balcone del primo piano della sua abitazione. Partanna Live sottolinea che il piccolo era vigilie ed è stato trasferito a Palermo per le cure e gli accertamenti del caso. Ricordiamo che recentemente è accaduto un episodio simile in quel di Aosta: lo scorso 23 luglio 2018 un bambino di quattro anni è precipitato dal balcone di casa ad Aosta. Il piccolo, di Quart, stava giocando sul balcone dell’appartamento situato al primo piano insieme alla sorellina per poi precipitare giù. Anche in quell’occasione erano presenti i familiari al momento dell’incidente. Il piccolo era stato poi trasferito, dopo un primo controllo al pronto soccorso dell’ospedale Parini di Aosta, all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.

