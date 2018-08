San Cipirello, dottoressa molestata da paziente in guardia medica/ Ultime notizie Palermo, nuovo allarme

San Cipirello, dottoressa molestata da paziente in guardia medica. Ultime notizie Palermo, nuovo allarme: un uomo ha palpeggiato la donna per poi scappare

Immagine di repertorio (Pixabay)

San Cipirello, dottoressa molestata da paziente in guardia medica: nuovo allarme abusi all’interno di un ospedale dopo i fatti degli ultimi mesi. La vicenda si è verificata ieri, giovedì 10 agosto 2018, attorno le ore 22.30 nel Palermitano: secondo quanto riportato dai colleghi di Gds, un paziente ha molestato una donna medico all’interno di una guardia medico. Secondo una prima ricostruzione del fatto, l’uomo avrebbe bussato e si sarebbe fatto aprire la porta con una scusa. Successivamente si è avvicinato e l’avrebbe palpeggiata, per poi scappare di corsa. Le urla della donna hanno attivato i sanitari presenti nella stanza adiacente, ma l’aggressore aveva già fatto perdere le proprie tracce. Giunti sul posto immediatamente, i carabinieri della stazione di San Giuseppe Jato hanno raccolto la denuncia del medico e sono al lavoro per acquisire le immagini del circuito di sorveglianza per identificare e rintracciare il molestatore.

NUOVO ALLARME

Negli ultimi mesi vi abbiamo parlato purtroppo di numerosi episodi di abusi e molestie sessuali all’interno di Ospedali. Recentemente, a fine luglio, un infermiere è stato condannato a tre anni di reclusione per aver molestato al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefrateli una turista americana. L’uomo, un quarantenne, in passato era già stato accusato di violenza sessuale da parte di una pazienta, ma in quell’occasione venne prosciolto. Episodio grave in quel di Biella lo scorso 26 luglio: nell’ospedale di Ponderano un trentaseienne ha mostrato i genitali in pubblico e si è messo fare pipì in reparto sotto gli occhi di una bambina. Accuse di atti osceni e molestie. Ieri sera, in provincia di Palermo, un altro grave episodio: attesi aggiornamenti sulla caccia all’uomo delle forze dell’ordine della compagnia di San Giuseppe Jato.

