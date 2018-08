Terni, neonato morto: madre resta in carcere/ Ultime notizie, gip respinge richiesta domiciliari

Terni, neonato morto: madre resta in carcere. La decisione del gip che ha respinto le richieste della difesa per i domiciliari e la perizia psichiatrica con formula incidente probatorio.

10 agosto 2018 Emanuela Longo

Immagine di repertorio (LaPresse)

Resta reclusa nel carcere di Perugia la giovane madre di 27 anni di Terni, la quale lo scorso 2 agosto aveva abbandonato il figlio appena nato in un parcheggio nei pressi di un supermercato alla periferia della città, poi trovato morto in una busta di plastica. La donna è stata arrestata nei giorni scorsi con l'accusa di omicidio volontario. A deciderlo, come riporta il quotidiano La Nazione nell'edizione online, è stato oggi il giudice per le indagini preliminari che ha così respinto la richiesta avanzata dalla difesa della 27enne relativa alla concessione degli arresti domiciliari. Con la sua decisione il giudice ha anche respinto una seconda istanza avanzata dal legale della madre arrestata che aveva chiesto una perizia psichiatrica a carico della sua assistita con la formula dell'incidente probatorio. Il legale della giovane, l'avvocato Alessio Pressi, aveva ritenuto di avanzare le sue richieste al termine dell'interrogatorio di garanzia. Lo stesso, dopo la decisione del gip, ha deciso di depositare il ricorso al Riesame al fine di ottenere i domiciliari.

SALMA NEONATO RICONSEGNATA ALLA FAMIGLIA

Non era sua intenzione uccidere: la giovane madre 27enne di Terni arrestata con l'accusa di omicidio volontario per aver abbandonato il figlio neonato poi trovato senza vita, lo ha ribadito nelle passate ore anche in occasione dell'interrogatorio di garanzia davanti al gip, lo stesso che oggi si è espresso sulle due istanze presentate dalla sua difesa. Secondo quanto rivelato dal suo legale e ripreso da La Nazione, la giovane aveva ricostruito la vicenda dal parto e fino all'abbandono del piccolo. Al termine dell'udienza, oltre a chiedere i domiciliari e la perizia psichiatrica con formula dell'incidente probatorio, l'avvocato Pressi aveva anche fatto sapere l'intenzione di presentare ricorso al tribunale del Riesame affinché venga derubricato il reato contestato dalla procura, l'omicidio volontario aggravato. Intanto, da ciò che si apprende la salma del neonato sarebbe stata restituita alla famiglia in attesa dei funerali in merito ai quali c'è il massimo riserbo.

© Riproduzione Riservata.