Testa di mucca con proiettile a casa ex patron Foggia/ Ultime notizie: nuovo avvertimento all'imprenditore

Testa di mucca con proiettile conficcato a casa dell'ex patron del Foggia calcio: nuovo avvertimento per l'imprenditore già vittima di altre intimidazioni.

10 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Intimidazione all'ex patron Foggia

Nuova intimidazione all’indirizzo di Tullio Capobianco, imprenditore foggiano di 62 anni, ex presidente del Foggia calcio, già vittima in passato di altri avvertimenti. La testa di una mucca con un proiettile di kalashnikov calibro 7,62 conficcato al suo interno è stata lasciata all’esterno del portone d’ingresso dell’abitazione di Capobianco che, in questi giorni, non si trova in città. Ad avvisare le forze dell’ordine sono stati i titolari delle attività commerciali che si trovano nei dintorni che, allarmati dal ritrovamento della testa dell’animale, hanno immediatamente avvisato la polizia. L’abitazione dell’ex patron del Foggia Calcio si trova nel centro della provincia foggiana. Contattato dalle forze dell’ordine, l’imprenditore ha dichiarato di non aver ricevute richieste di estorsioni.

LE ALTRE INTIMIDAZIONI SUBITE DA CAPOBIANCO

La testa di mucca fatta recapitare a casa dell’imprenditore Tullio Capobianco è stata interpretata dalle forze dell’ordine come un chiaro segnale intimidatorio. Non è la prima volta, del resto, che l’imprenditore foggiano riceve dei messaggi del genere. Il 9 giugno scorso infatti, la porta d’ingresso dell’ex patron del Foggia Calcio è stata incendiata da ignoti. Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine che ora hanno aperto un fascicolo anche sul ritrovamento della testa dell’animale. Per individuare i colpevoli, gli inquirenti stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza.

