Toscana, rapinato il padre del Governatore Rossi/ Ultime notizie: bottino da 5mila euro e gioielli

Rapinato il padre del Governatore della Toscana, Enrico Rossi, nella sua casa di Pisa. Angelo Rossi, 90 anni, ha affrontato i malviventi fuggiti con un bottino da 5mila euro.

10 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Carabinieri

Brutta avventura per Angelo Rossi, padre di Enrico, Governatore della Toscana che è stato rapinato da tre malviventi che si sono intrufolati a viso coperto e armati di cacciavite nella casa del 90enne. I rapinatori sono riusciti a portare via dalla cassaforte 5mila euro e alcuni gioielli appartenenti dalla compagna dell’uomo che, però, non si è lasciato intimorire ed è riuscito a non farsi rubare l’orologio che aveva al polso. Il fatto è avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 agosto nella zona tra Vicopisano e Cascine di Buti dove vive il padre del Governatore. Angelo Rossi, camionista in pensione, ha affrontato i tre malviventi riuscendo a farli fuggire opponendo resistenza. Di fronte alla reazione dell’uomo, i ladri sono sfuggiti con il bottino.

LA DENUNCIA DI ANGELO ROSSI

Il padre del Governatore della Toscana, Angelo Rossi, ha denunciato il fatto alle forze dell’ordine. Al momento della rapina, in casa con l’uomo c’era anche la sua compagna, Arduina Brogi, di 82 anni. Stando a quanto riferito dall’uomo al momento della denuncia, probabilmente, i tre malviventi credevano che la casa fosse vuota. I tre si sono intrufolati in casa forzando una finestra e riuscendo ad aprire la cassaforte dalla quale hanno sottratto i 5mila euro. Subito dopo sarebbero stati sorpresi dalla donna alla quale hanno sottratto alcuni gioielli. Il Governatore della Toscana, come riporta Il Tirreno, ha ringraziato le forze dell’ordine per l’imminente intervento: “La reazione di mio padre è stata esemplare. Ringrazio i carabinieri e confido nel lavoro delle forze dell'ordine".

