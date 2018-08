Acqua Santa Croce ritirata dai negozi/ Il Ministero dispone il ritiro precauzionale: "non bevetela"

L'Acqua Santa Croce ritirata dai supermercati: il Ministero dispone il ritiro precauzionale delle bottigliette per la presenza dl alcune particelle. "Non bevetela".

11 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Acqua Santa Croce ritirata dai negozi - Foto Instagram

L’Acqua Santa Crice è stata ritirata dai supermercati per precauzione. Ad annunciarlo è il Ministero della Salute che ha spiegato di aver disposto il ritiro di un lotto di bottiglie d’acqua Santa Croce per la presenza di alcune particelle. «Non bevetela», si legge in un comunicato ufficiale diffuso dal dicastero che ha disposto il ritiro delle bottiglie di vetro da un litro. Il ritiro è stato disposto per le bottiglie uscite dallo stabilimento Sorgente Fiuggino-Canistro, in provincia dell'Aquila, con numero di lotto BL060A10 e data di scadenza marzo 2020. La comunicazione ufficiale è stata diffusa ieri, venerdì 10 agosto e tutte le bottiglie indicate dal Ministero sono state ritirate dal commercio.

LA DECISIONE DEL MINISTERO

Dopo aver individuato la presenza di alcune particelle in sospensione da caratterizzare nelle bottiglie di vetro dell’acqua oligo-minerale Santa Croce, il Ministero ha esortato i consumatori a non berla e a riportare le bottiglie nel negozio in cui sono state acquistate. Chi ha in casa acqua "Santa Croce - Oligominerale", nel formato da 1 L in vetro, dunque, eviti di bere e riporti il prima possibile le bottiglie nel supermercato dove sono state comprate. Per il momento, il ritiro è stato disposto solo per il lotto su indicato. Nessun allarmismo, dunque, per il momento.

