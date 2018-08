Andrea Bocelli, nuovo tentativo di furto nella villa a Forte dei Marmi/ Domestica urla e mette in fuga i ladri

11 agosto 2018 Silvana Palazzo

Andrea Bocelli, nuovo tentativo di furto nella sua villa

La villa di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi è stata nuovamente presa di mira da malintenzionati. Nella serata di ieri, venerdì 10 agosto, mentre il tenore si trovava fuori casa con la famiglia per un evento beneficio, c'è stato un nuovo tentativo di incursione. Stando a quanto riportato dal Tirreno, non risulta che sia stato rubato nulla dall'abitazione del tenore. L'incursione comunque è partita dalla depandance della villa, ma non si è concretizzato perché sono intervenute le forze dell'ordine che hanno bloccato sul nascere il tentativo. Non si tratta di un episodio inedito, visto che nella notte tra il 4 e il 5 luglio i banditi ci provarono, salvo farsi mettere in fuga dalle grida del personale di sicurezza che si trovava nel giardino della villa. Così dunque fu scongiurato il colpo. In quell'occasione però Andrea Bocelli era in casa con moglie e figli. Stavolta invece i delinquenti ci hanno provato approfittando di un momento in cui la famiglia non era presente.

Ieri sera una domestica, mentre annaffiava le piante in giardino, si è accorta della presenza dei ladri nella villa di Andrea Bocelli. Ha dato subito l'allarme, sventando così il furto. La donna dal parco della villa ha visto una luce accesa nella sua camera da letto e ha capito subito che c'era un furto in atto. Allora si è subito messa a urlare, costringendo alla fuga i malintenzionati. Erano in tre e, come riportato dal Tirreno, hanno scavalcato la recinzione e se ne sono andati via senza portare via nulla. Nel frattempo la donna ha allertato il 113. Il personale di polizia del commissariato di Forte dei Marmi è intervenuto sul posto per i rilievi e le indagini. A luglio invece fu un bandito a tentare il furto: dopo aver scavalcato la cancellata, entrò nel giardino della villa del tenore, ma fu subito intercettato da uno dei vigilantes e a quel punto si diede alla fuga, anche in quel caso senza riuscire a portare via nulla.

