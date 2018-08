Batterio killer, neonato muore al Civile di Brescia/ Ultime notizie, infettato dal serratia marcescens

Batterio killer, neonato muore al Civile di Brescia. Ultime notizie, infettato dal serratia marcescens, era nato prematuro insieme al suo gemellino, anch'egli ammalatosi

Neonato morto all'ospedale Civile di Brescia - Pixabay

Un bambino appena nato è morto nelle scorse ore in quel di Brescia. Era ricoverato presso la struttura ospedaliera degli Spedali Civili, dopo aver contratto un’infezione dal batterio serratia marcescens. Il piccolo, come riferisce l’edizione online de La Repubblica, era nato prematuro da una coppia bresciana, e si trovava ricoverato da qualche giorno assieme al gemellino, nato anch’egli con lo stesso batterio. La morte, come fa sapere il quotidiano locale Bresciaoggi, è avvenuta nella giornata di martedì, a seguito di gravi complicazioni.

ALTRI PICCOLI PAZIENTI SI SONO AMMALATI MA…

Ad ammalarsi del serratia marcescens anche gli altri piccoli pazienti del reparto neonatale degli Spedali Civili di Brescia, che però hanno reagito in maniera positiva alle cure. I carabinieri del Nas hanno acquisito tutta la documentazione medica necessaria per approfondire la questione ed individuare se vi siano eventuali responsabili. Il batterio in questione provoca spesso e volentieri dei focolai di infezioni negli ospedali, anche negli adulti, anche se di solito colpisce i neonati prematuri con un sistema immunitario deficitario.

