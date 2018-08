Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 11 agosto: i numeri vincenti! Video (conc 96/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 11 agosto: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.96/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Il Lotto, Superenalotto e 10eLotto stanno per affrontare un nuovo concorso: l'appuntamento è per stasera, per l'ultima estrazione settimanale. A metà agosto, sono già tanti i premi distribuiti questo mese ed i vincitori che hanno registrato le combinazioni più fortunate. L'ultimo concorso ha visto infatti al primo posto della classifica Sisal il 10eLotto, con una doppia vittoria centrata nella provincia di Avellino, a San Martino Valle Caudina, ed in provincia di Cremona, a Soresina. In entrambi i casi il premio è di 100 mila euro: il primo fortunello ha indovinato un 9 con opzione Oro, mentre il secondo ha centrato un 9 in modalità frequente e Doppio Oro. Tre vincite invece per il secondo posto da 500 mila euro ciascuna: i vincitori sono di Gambatesa, in provincia di Campobasso, Ghemme, in provincia di Novara e Orgiano, in provincia di Vicenza. Il vincitore più fortunato del Lotto è invece della provincia di Ancona, di Senigallia: la giocata con terno secco lo ha premiato con 45 mila euro. La provincia della sarda Guspini ha invece visto un appassionato realizzare più di 15 mila euro, seguito da Frosinone, grazie ad una giocata su Milano ed un premio da 14 mila euro. Il giocatore ha centrato un terno e tre ambi.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Un Jackpot da 25,1 milioni di euro: questa la promessa del SuperEnalotto per il concorso di questa sera. Il gioco della Sisal vede ancora vincente il montepremi, contro tutti i giocatori che cercano di realizzare la sestina. Ancora in discesa invece le quote maggiori dell'estrazione, come dimostra la classifica dell'ultimo appuntamento. Il primo posto è stato assegnato al 4+, con un premio da oltre 48 mila euro registrato da sei giocatori. Meno della metà invece il premio che sette giocatori hanno ottenuto grazie al 5, del valore di oltre 21 mila euro. 231 appassionati hanno invece centrato i 3.247 euro messi in palio dal 3+, mentre 366 vincitori hanno indovinato il 4 ed il premio corrispondente da 485,63 euro. I tagliandi vincenti del 3 sono in tutto 14.921, per un premio da 32,47 euro. Il 2 ha visto invece il suo premio risalire di qualche punto, fermandosi a 5,83 euro. I vincitori sono stati 244.564, che distaccano quindi i 37.463 appassionati che hanno invece registrato la quota più piccola da 5 euro, abbinata allo 0+. 100 euro infine per ciascuno dei 3.542 vincitori del 2+, mentre 10 euro per i 18.235 giocatori che hanno imbroccato l'1+.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I giocatori del Lotto sono ad un passo dallo scoprire i numeri vincenti di oggi. Il nuovo concorso rivelerà anche quali premi verranno distribuiti dal gioco Sisal, ma solo a chi riuscirà a giocare la propria schedina. Uno dei compiti principali degli appassionati è infatti assicurarsi di compilare il tagliando prima di registrare la giocata, pena rimanere fuori dalla gara a premi. Se siete indecisi su quali numeri giocare, potete sempre affidarvi alla nostra Rubrica ed alla news che sottoporremo oggi alla smorfia napoletana. Parliamo di Harry Potter, o meglio del castello di Hogwarts dedicato allo studio del celebre maghetto con gli occhiali. La decisione del noto brand per giocattoli LEGO è stata di ideare un set per la riproduzione della struttura, formato da oltre 6 mila mattoncini divisi per colore e 31 personaggi. Si tratta inoltre uno dei kit più grandi che l'azienda ha mai realizzato, secondo solo al Millennium Falcon di Star Wars. Cosa rivela la smorfia: abbiamo il castello, 23, la magia, 46, il mattone, 75, il modello, 7, e la costruzione, 21. Come Numero Oro scegliamo invece la collezione, 14.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto ed il Jackpot si riuniranno anche questa sera, in previsione della nuova estrazione. Numeri vincenti e concorso saranno al centro della serata di tutti gli appassionati, per ora alla ricerca di una delle modalità possibili con cui spendere il bottino finale. Un'impresa difficile per alcuni, ma forse più facile grazie ai consigli della nostra Rubrica e KickStarter. Fra le iniziative disponibili, abbiamo selezionato per voi Bed Jet 3, che di certo farà felici tutti i coniugi che hanno esigente differenti durante il sonno. Ogni persona ha infatti un bioritmo diverso ed ha bisogno di fresco oppure maggiore calore. Dotato di una tecnologia intelligente, il dispositivo è in grado di raffreddare o riscaldare il letto grazie al solo uso dell'aria. Sarà possibile inoltre regolare il controllo della temperatura in modo che Bed Jet 3 controlli i parametri ad ogni ora della notte, assicurando che il sonno rimanga di alta qualità. L'asta sarà ancora attiva per 54 giorni, mentre il goal è già stato raggiunto.

