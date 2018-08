Mamma no vax falsifica documenti vaccini e se ne vanta su Facebook/ Ultime notizie: scuola la denuncia

Mamma no vax falsifica documenti vaccini e se ne vanta su Facebook: scuola la denuncia. Ma il caso è arrivato fino alla Regione Lombardia. Le ultime notizie

11 agosto 2018 Silvana Palazzo

Mamma no vax falsifica documenti vaccini: denunciata

Quello dei vaccini continua ad essere un tema caldo in questo periodo. Il messaggio di una mamma no-vax alimenta ulteriormente le polemiche. La donna, residente ad Esine, in Val Camonica, si vantava nella pagina Facebook “No alle pseudoscienze” di aver trovato un modo per aggirare i controlli dell'asilo frequentato dalla figlia. Aveva falsificato un documento relativo alle vaccinazioni. «Ti è rimasto un foglio mandato dall'Asl con le vaccinazioni che devi fare? Ecco, io ho fatto così: l'ho preso, scannerizzato, cambiato data e portato alla materna, fine. Mi sono fatta furba così». Questo il testo del post pubblicato dalla donna nella pagina ritrovo di alcune rappresentanti del fronte no-vax. Un invito alle altre mamme a seguire il suo fulgido esempio. Ma la conversazione non è passata inosservata. E infatti l'asilo ha subito comunicato di aver preso in mano la situazione avviando le verifiche del caso, per il bene dei bambini e delle loro famiglie. Dopo un periodo di calma apparente, la scuola paritaria “Maria Bambina” di Esine ha infine deciso di sporgere denuncia.

MAMMA NO VAX FALSIFICA DOCUMENTI VACCINI: DENUNCIATA

«Ci siamo presi qualche giorno di tempo per decidere come procedere, chiudendo anche temporaneamente la pagina scolastica per non essere travolti dalle richieste di informazioni e dal dibattito tra pro e anti vax», Così Alberto Erculiani, presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto, ha spiegato a Repubblica le ragioni dell'iniziale silenzio della scuola paritaria sulla vicenda. Ora però sono passati ai fatti. «Abbiamo sporto denuncia ai carabinieri, perché ovviamente in questa vicenda noi siamo la parte lesa e vogliamo rimarcare con chiarezza la distanza delle nostre posizioni da quelle della signora. La nostra priorità è tutelare i bambini iscritti». La polemica però si è allargata a macchia d'olio, arrivano anche in Regione Lombardia. La consigliera Viviana Beccalossi ha annunciato un'interrogazione sulla questione per fare chiarezza sulla vicenda. «Se quanto riportato dalle notizie fosse vero, sarebbe la dimostrazione di quanto sia importante fare chiarezza sulla questione vaccini e che affidarsi all'autocertificazione da parte dei genitori, peraltro senza controlli, sia davvero una follia, oltre che un vero pericolo per i bambini, specie per quelli con problemi immunitari», ha dichiarato al Giorno.

© Riproduzione Riservata.