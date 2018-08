Nettuno, auto si schianta contro il palo: muore bimba di 9 anni/ Ultime notizie, padre ubriaco causa incidente

Nettuno, auto si schianta contro il palo: muore bambina di 9 anni. Ultime notizie, tragedia nel Romano: il padre della piccola era ubriaco alla guida.

Nettuno, auto si schianta contro il palo: muore bambina di 9 anni, altra tragedia sulle strade italiane. I colleghi de Il Messaggero riportano che la vittima è la piccola Nicole, che ha avuto la peggio in un violento incidente stradale verificatosi nella notte tra il 10 e l’11 agosto 2018. Lo schianto ha avuto precisamente luogo in via dei Frati, poco dopo le ore 24.00: alla guida il padre della bimba, il trentanovenne G.M, che ha perso il controllo della sua auto Bmw 320. L’autovettura, che viaggiava ad alta velocità secondo una prima ricostruzione, è finita contro un palo della luce, per poi andare all’interno di una cunetta capottandosi più volte sulla strada. Nicole, solo nove anni, è deceduta sul colpo. Presente in auto anche la figlia più piccola, di 7 anni: ricoverata all’ospedale di Anzio, ha riportato ferite alle gambe e in altre parti del corpo.

INCIDENTE STRADALE A NETTUNO: MORTA BIMBA DI 7 ANNI

Una tragedia enorme nel Romano, con il padre della piccola che è rimasto leggermente contuso: l’uomo è stato dimesso dal pronto soccorso dopo due ore ed è stato immediatamente ascoltato dagli agenti della polizia stradale del posto mobile di Nettuno, nonché dai colleghi della sottostazione di Albano con il comandante Claudio Marrese, sottolinea Il Messaggero. Le forze dell’ordine hanno fatto scattare subito la denuncia per omicidio stradale: secondo le primissime testimonianze, il padre delle due piccole è risultato positivo all’alcol test. Le due bambine, inoltre, viaggiavano senza cinture allacciate ed erano prive dei seggiolini di sicurezza. All’uomo verrà inoltre ritirata la patente, oltre che denunciato per guida in stato di ebbrezza. Un altro incidente stradale mortale e un’altra vittima innocente, questa volta una bimba di appena sette anni.

