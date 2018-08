Notte di San Lorenzo 2018/ Video 10 agosto, stelle cadenti nel cielo: lo spettacolo delle Perseidi

Notte di San Lorenzo 2018, ieri 10 agosto: video, social network invasi dalle stelle cadenti e da desideri espressi, ecco alcuni messaggi tra serio e faceto sul web

Notte di San Lorenzo 2018 (Pixabay)

Notte di San Lorenzo 2018, nella notte del 10 agosto ha avuto luogo lo spettacolo delle stelle cadenti nel cielo. I social network sono stati invasi da foto e video per documentare una delle esperienze tradizionalmente più attese nel nostro Paese ma non solo. Il 10 agosto infatti è la notte in cui poteva osservare al meglio lo sciame meteorico delle Perseidi, anche se il momento migliore per poter osservare le stelle cadenti è un altro: parliamo della notte tra il 12 e il 13 agosto, ovvero la notte di domani. Come vi abbiamo raccontato, quest’anno le condizioni astronomiche saranno particolarmente favorevoli per vedere le Perseidi: oggi 11 agosto 2018 ci sarà il novilunio, dunque arriverà poca luce lunare ad interferire con quella delle stelle. Migliaia di italiani sono pronti dunque in mare o in montagna per poter assistere a un altro spettacolo.

NOTTE DI SAN LORENZO 2018, I MESSAGGI SUI SOCIAL NETWORK

Migliaia, come dicevamo, i messaggi presenti sui social network per l'atteso appuntamento: "Il cielo stellato è uno degli spettacoli più belli che esistano in natura,se non il più affascinante in assoluto e ogni anno soprattutto in questa notte me ne rendo conto... QUANTA MERAVIGLIA!!", "Metti #InOgniGesto un po' d'amore... Lo renderà davvero speciale. Vi auguro un #SanLorenzo2018 pieno di stelle.....e di sogni che si realizzano", "Se guardi il cielo e fissi una stella, se senti dei brividi sotto la pelle, non coprirti, non cercare calore, non è freddo ma è solo amore. Kahlil #Gibran". Non potevano ovviamente mancare dei messaggi ironici: "Oggi è la notte delle #stellecadenti: ovvero la notte di #Neymar e degli #Juventini in area di rigore", "Son talmente paranoico che se vedo cadere una stella, invece di esprimere desideri cerco un alibi nel caso dia colpa a me. #SanLorenzo2018", "Ho visto mia suocera altro che stelle cadenti".

