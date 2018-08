Papa, 70mila giovani al Circo Massimo per incontrarlo/ Ultime notizie Roma: si entra solo con il pass

11 agosto 2018 Silvana Palazzo

Papa, 70mila giovani al Circo Massimo (Foto: LaPresse)

Si va riempiendo il Circo Massimo per l'incontro con il Papa in vista del Sinodo di ottobre. Oltre 70mila giovani sono arrivati a Roma da tutta Italia, occupando tutta la zona fino ai gradini di accesso alla fermata della metropolitana. Le strade limitrofe sono state chiuse, i veicoli rimossi e l'area è stata sottoposta a bonifiche. Sono quattro i varchi di accesso all'area per i partecipanti muniti di pass. Tra poco l'arrivo del Pontefice, in programma alle 18. Due i momenti focali: la veglia di stasera al Circo Massimo e la benedizione della statua della Madonna di Loreto e del Crocifisso di San Damiano domani mattina in Piazza San Pietro. Questi sono tra l'altro i doni che i giovani italiani porteranno alla diocesi di Panama per la Gmg che si svolgerà nel gennaio 2019. Dalle 13.30 i ragazzi arrivati da 195 diocesi si sono messi in fila per entrare al Circo Massimo, dove Papa Francesco risponderà alle loro domande.

PAPA, 70MILA GIOVANI AL CIRCO MASSIMO PER INCONTRARLO

File chilometriche e caldo hanno messo a dura prova i giovani. Con loro i vescovi che li hanno accompagnati in questi giorni nel pellegrinaggio a piedi ai santuari italiani. La zona è blindata dalle forze dell'ordine. Due giorni di massima allerta per i quali è stato messo a punto un piano di sicurezza. Come riportato dal Corriere della Sera, vigilanza lungo tutto il percorso seguito dai giovani pellegrini e dai loro accompagnatori non solo nella giornata di oggi fra l'Eur e il centro, dove saranno parcheggiati i circa 600 pullman giunti nella Capitale o arrivati la mattina, ma anche la prossima notte. Una decina di chiese saranno aperte fra San Pietro e Aventino proprio per consentire ai ragazzi di partecipare alla Notte Bianca della Fede in contemporanea in parte con gli eventi musicali e gli spettacoli che sono stati organizzati al Circo Massimo fino alle 24. Alla vigilanza all'interno dell’area del Circo Massimo provvederanno anche decine di squadre di volontari dei Movimenti delle Misericordie incaricati di prestare la massima attenzione sulle presenze a ridosso del palco e lungo i percorsi di afflusso e deflusso che sono stati separati.

