Porta in vetro si rompe e recide arteria: 16enne morto dissanguato/ Ultime notizie Vigonza: inutili i soccorsi

Porta in vetro si rompe e recide arteria: 16enne morto dissanguato a Vigonza. Le ultime notizie: inutili i soccorsi, il decesso è stato dichiarato tre ore dopo l'incidente

11 agosto 2018 Silvana Palazzo

Vigonza, 16enne morto dissanguato (Foto: LaPresse)

Un incidente domestico si è rivelato fatale per un ragazzo di sedici anni. La tragedia è avvenuta a Vigonza, in via Enrico Medi, intorno all'una di notte. Il giovane, che si trovava a casa sua con i genitori, avrebbe chiuso con troppa forza una porta a vetri, tanto da romperla. Questa la dinamica secondo quanto appurato dai carabinieri che sono intervenuti sul posto insieme ai soccorsi. Il vetro dunque si è infatti frantumato e una scheggia gli si sarebbe conficcata nella coscia, recidendo l'arteria femorale. Immediata la corsa in ospedale: all'una il giovane si trovava già in pronto soccorso. Il 16enne aveva però perso troppo sangue, quindi i medici non sono riusciti a salvarlo. Come riportato dal Corriere della Sera, alle quattro del mattino ne è stato dichiarato il decesso. La sua morte ha comprensibilmente lasciato nella disperazione i genitori, una coppia di origine camerunense residente da anni a Vigonza.

Assurda, questo l'aggettivo per definire la tragedia avvenuta a Vigonza, in provincia di Padova. Tutto per un gesto consueto, che capita a tutti di fare: sbattere una porta con un po' di forza, magari per distrazione o in un momento di rabbia. Stavolta questo gesto ha avuto esiti drammatici, visto che un 16enne ha perso la vita a casa sua. Ha chiuso la porta della cucina, che ha anche un vetro al centro, ma è stato troppo forte nel farlo e quindi il vetro si è rotto. Un frammento ha reciso l'arteria femorale da cui è cominciato ad uscire un fiume di sangue. Nel giro di pochi minuti è arrivato in ospedale, ma a causa dell'eccessiva perdita di sangue avuta dopo l'incidente per la recisione dell'arteria femorale non c'è stato purtroppo nulla da fare per lui.

