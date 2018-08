Ragazzino di 14 anni muore schiacciato da struttura in ferro/ Ultime notizie: fatale la giostra da 8 quintali

Ragazzino di 14 anni muore schiacciato da struttura in ferro. Ultime notizie: fatale la caduta della giostra da 8 quintali che si è staccata improvvisamente dal proprio sostegno

Giostra schiaccia ragazzino di 14 anni in provincia di Mantova

Tragedia avvenuta nella giornata di ieri in provincia di Mantova. Un ragazzino di 14 anni stava passando la serata assieme a degli amici nei giardini pubblici di piazza Castello a Castel d’Ario, quando è finito schiacciato sotto una giostra girevole. Le informazioni riportate da varie testate online, a cominciare dal sito di RaiNews, sono ancora frammentarie, e si sa solo che la giostra dal peso di circa 8 quintali, si sia staccata dal proprio sostegno, cadendo addosso al corpo del povero Matteo, che nulla ha potuto dinanzi a tale forza immane.

INUTILI I SOCCORSI

La giostra è utilizzata come svago ma anche come arredo urbano dei parchi pubblici, e non è da escludere che l’incuria ne abbia compromesso la sua integrità provocando quindi la morte del povero ragazzino. Sotto choc gli amici che erano con la vittima, che hanno chiamato subito i soccorsi e tentato invano di recuperare il corpo del 14enne, morto praticamente sul colpo. Il cadavere dell’adolescente si trova attualmente all'obitorio dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, e a breve verrà eseguita l’autopsia.

