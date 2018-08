Santa Chiara, onomastico/ Santo del giorno, l'11 agosto si festeggia il "braccio destro" di Francesco d'Assisi

L'11 agosto si festeggia Santa Chiara, Santo del giorno: si tratta della patrona di numerosi comuni italiani tra cui quello di Marciana Marina sull'Isola d'Elba. Le feste a lei dedicate.

11 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Santa Chiara, Santo del giorno

Santa Chiara è celebre per essere stata una sorta di braccio destro di Francesco d'Assisi, fondatore dell'Ordine francescano. Nata ad Assisi, probabilmente intorno al 1193, Chiara Scifi (questo era il nome di battesimo) non trascorse una vita all'ombra del celebre religioso citato poc'anzi. Il nome di Chiara d'Assisi è strettamente connesso a quello dell'ordine delle monache clarisse, di cui la donna fu la fondatrice. A differenza di altre figure religiose del passato, le notizie sulla vita di santa Chiara sono tutt'altro che scarse: ciò in virtù del fatto che, rispetto ad altri santi ben più remoti, Chiara visse praticamente in pieno Medioevo, epoca più vicina a noi rispetto alle poche testimonianze relative a periodi antecedenti alla cosiddetta "età di mezzo". Sin da piccola, Chiara dimostrò una notevole sensibilità per i problemi delle persone disagiate al suo tempo: nonostante provenisse da una famiglia ricca e benestante, la bambina non amava vestirsi e comportarsi come un'appartenente al suo ceto sociale. Tra gli episodi più rilevanti relativi alla sua esistenza vanno inoltre segnalati la fuga dalla casa dei genitori, con destinazione la confraternita di Francesco (dove fu vestita alla pari dei frati), e il successivo arrivo alla chiesa di San Damiano, dove vi rimase per più di quarant'anni fondando un ordine religioso e compiendo miracoli e guarigioni. Morì sempre ad Assisi in data 11 agosto 1253, lasciando dietro di sé una scia di "sorelle" che, in ambito religioso, portano ancora alto il suo nome.

Santa Chiara, Feste e sagre dedicate alla Santa

Santa Chiara è la patrona di numerosi comuni d'Italia, all'interno delle quali ogni anno (precisamente nel periodo della sua venerazione, ovvero l'11 agosto) si tengono feste e sagre per onorare la vita e l'opera religiosa della santa. Un esempio è dato dalla festa patronale di santa Chiara in quel di Marciana Marina, sull'Isola d'Elba, dove si tiene una processione con la statua della Santa correlata a trofei sportivi e regate. Altro esempio è la festa che si tiene la seconda settimana di agosto a San Gavino Monreale, nella provincia del Sud Sardegna: la santa viene celebrata tra processioni religiose e serate all'insegna dei balli e della musica.

Marciana Marina

Marciana Marina è solo uno dei tanti paesi a cui santa Chiara fa da patrono. Situato sull'Isola d'Elba, dunque facente parte della provincia di Livorno, il comune di Marciana Marina è il più piccolo di tutta la Toscana se si tiene conto della sola superficie territoriale. Va inoltre segnalato che le piccole dimensioni del paese derivano dal fatto che esso consiste nell'area marina della vicina Marciana, di dimensioni più grandi rispetto al paese di mare. La devozione alla santa è espressa anche e soprattutto attraverso la chiesa di Santa Chiara, che sorge in pieno centro del paese.

Altri santi e beati venerati l'11 agosto

L'11 agosto è ben noto per la celebrazione della figura di santa Chiara, ma in tale data si ricordano anche altre figure religiose di particolare importanza: è il caso di san Cassiano di Benevento, vescovo campano, e di sant'Alessandro da Comana, vescovo greco dalle origini incerte; si ricordano, inoltre, nomi come quelli di santa Filomena di Roma e santa Susanna di Roma, entrambe martiri.

© Riproduzione Riservata.