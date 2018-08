Sardegna, affonda barca: due morti/ Ultime notizie Lu Bagnu, giallo sulla dinamica dell'incidente

Sardegna, affonda barca: due morti. Ultime notizie Lu Bagnu, incidente fatale su una spiaggia del Sassarese: è giallo sulla dinamica, investigatori al lavoro

Sardegna, affonda barca: due morti sul litorale di Lu Bagnu, una delle spiagge di Castelsardo in provincia di Sassari. Le notizie sono ancora frammentarie, ma i colleghi dell’Ansa hanno ricostruito quanto accaduto nelle ultime ore sulla costa settentrionale dell’isola sarda: l’imbarcazione è affondata in seguito ad un incidente e dobbiamo purtroppo registrare la morte di due persone. La vicenda si è verificata all’altezza del noto villaggio Rasciada: sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e la capitaneria di porto, con la Guardia Costiera al ricostruire la dinamica dell'incidente. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente, così come le generalità delle due persone coinvolte nel drammatico evento.

GIALLO A LU BAGNU SULLA DINAMICA DELL'INCIDENTE

Secondo quanto sottolineato dai colleghi di Repubblica, l’incidente con la barca affondata è un vero e proprio giallo: il primo corpo senza vita è stato recuperato sugli scogli, mentre il secondo è stato scoperto all’interno della cabina della barca semiaffondata, che si trovava molto vicino alla riva. Il primo ritrovamento è stato effettuato attorno alle ore 8.30 da una pattuglia della capitaneria di Porto Torres, mentre il secondo è stato rinvenuto più tardi, in seguito a una successiva immersione di una motovedetta e dei vigili del fuoco. Da accertare i motivi del tragico incidente, con l’imbarcazione a motore, lunga circa sei metri, che probabilmente è finita in una secca nel corso della notte. Identificata la prima vittima, non ancora la seconda: non si tratta di turisti, sottolinea Repubblica. Investigatori al lavoro per ricostruire con esattezza le ultime ore delle due persone.

