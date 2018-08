Terremoto Albania, forte sisma magnitudo 5.2/ Ingv ultime notizie: paura a Tirana, scossa avvertita in Puglia

Terremoto Albania, forte sisma magnitudo 5.2: Ingv ultime notizie. Paura a Tirana, dove la gente è scesa in strada. La scossa è stata avvertita anche in Puglia

11 agosto 2018 Silvana Palazzo

Terremoto Albania

Paura in Albania per una forte scossa di terremoto. È avvenuta oggi, sabato 11 agosto 2018, alle 17.38 ed è stata di magnitudo 5.2 secondo la Sala Sismica di Roma dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). La scossa è stata avvertita nettamente anche in Macedonia, Montenegro e Kosovo, come riportato dal Corriere della Sera. L'epicentro del sisma è stato localizzato a circa 40 chilometri a nord-est dalla capitale Tirana. Le coordinate geografiche sono le seguenti: latitudine 41.54 e longitudine 20.05. Invece l'ipocentro è stato individuato ad una profondità di 18 chilometri in base ai primi dati preliminari. Al momento non si hanno notizia di danni a persone o cose. Secondo InMeteo, la scossa di terremoto di forte entità che ha colpito l'Albania è stata avvertita in Salento, con segnalazioni in particolare da Brindisi e Lecce.

TERREMOTO ALBANIA, FORTE SISMA MAGNITUDO 5.2

I dati definitivi pubblicati dai principali sismografi europei confermano che il terremoto avvenuto in Albania ha avuto una magnitudo compresa tra i 5.1 e 5.2 con ipocentro che invece dovrebbe essere più vicino alla superficie, cioè a 10 chilometri di profondità. Si è trattato di una scossa sismica particolarmente intensa, che ha avuto epicentro tra diversi centri abitati come Lis, Burgajet, Burrel, Klos, Bulqize, Selishte, a circa 40 km a nord-est di Tirana. Si temono dei danni - ma non dovrebbero essere ingenti - nell'area epicentrale. Tanta paura anche a Tirana dove la gente si è precipitata per strada. La scossa, come vi dicevamo, sarebbe stata avvertita per alcuni secondi anche in Puglia, con tremori lievi che non fortunatamente hanno causato alcun danno ma solo un po' di spavento. Le segnalazioni, come riportato da InMeteo, sono arrivate principalmente da Brindisi e Lecce, e le relative province, distanti circa 200 km dall'epicentro del sisma. Diverse le segnalazioni dal litorale leccese tra San Foca, San Cataldo e Casalabate.

