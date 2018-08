Terremoto oggi in Friuli, Udine/ Ingv ultime notizie Cavazzo Carnico, sisma M 3.9: sciame sismico

Terremoto oggi a Udine, sabato 11 agosto 2018: Ingv ha registrato un sisma di magnitudo 3.9 a Cavazzo Carnico, altre due scosse nell'aria, le ultime notizie

Terremoto oggi a Udine, sabato 11 agosto 2018: sisma di magnitudo 3.9 a cinque chilometri da Cavazzo Carnico verso le ore 5.30 secondo Ingv con l’ipocentro localizzato a una profondità di tredici chilometri. Sia prima che dopo, l’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato altre due scosse: una alle 5.26 di magnitudo 2.6 con profondità nove chilometri, l’altra alle 5.54 con magnitudo 2.5 con profondità 14 chilometri. Al momento, secondo quanto riporta Repubblica, non sono stati registrati donne a persone o cose. Cavazzo Cornico la località più interessata, ma il sisma è stato avvertito anche in altre zone adiacenti, come Trasaghis, Bordano, Verzegnis, Amaro, Tolmezzo, Venzone e Osoppo. Più distanti, ma comunque interessate, altre località come Gemon del Friuli, Vito d’Asio e Forgaria nel Friuli.

UDINE, ULTIME NOTIZIE SUL TERREMOTO

Le tre scosse registrate sono state avvertite dai residenti, in particolare quella delle ore 5.30 di magnitudo 3.9. La situazione ha gettato nel panico numerosi abitanti, che hanno iniziato a contattare le forze dell’ordine e la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Nessun allarme eccessivo: nessuno è sceso in strada, evidenzia Repubblica. Massima attenzione nelle prossime ore, con circa venti scosse registrate nel giro di un’ora, di cui l’ultima segnalata da Ingv verso le 6.52. Anche recentemente un terremoto ha riguardato la zona: lo scorso 10 maggio 2018 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.9, avvertita a Udine e nel Pordenonese. Come sembra in questo caso, non sono stati registrati danni a cose o persone, solo tanta paura in collina e nei paesi della Pedemontana.

