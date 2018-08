BlaBlaCar, italiano dà passaggio a stranieri irregolari: condanna a 9 mesi/ Accusa di immigrazione illegale

Immagine di repertorio (Pixabay)

BlaBlaCar, italiano dà passaggio a stranieri irregolari: condannato a 9 mesi e a pagare 24 mila euro di multa. Questo quanto accaduto a un nostro concittadino nella notte tra il 10 e l’11 agosto 2018, reo di aver dato un passaggio a due persone non in regola: La Stampa sottolinea che i due stranieri, rispettivamente una cittadina ivoriana e un cittadino marocchino, hanno contattato il conducente tramite il noto portale di car pooling ma alla frontiera tra Francia e Italia sono risultati irregolari: per questo motivo l’italiano, residente in Francia, è stato arrestato e processato. Via giudizio direttissimo, il giovane è stato condannato a nove mesi di reclusione e al pagamento di una multa da 24 mila euro per reato di immigrazione clandestina, mentre i due stranieri sono stati espulsi.

BLABLACAR METTE NEI GUAI UN CITTADINO ITALIANO

Nata nel settembre del 2006 con sede a Parigi, BlaBlaCar è la piattaforma web di car pooling più utilizzata al mondo con oltre 25 milioni di membri. Operante in ventidue Paesi, è molto utilizzata in Italia ma due giorni fa ha messo nei guai un cittadino italiano: partito per le vacanze insieme alla sua fidanzata, per risparmiare qualche denaro aveva pubblicato un annuncio sul sito web. I due stranieri hanno risposto all’appello, con l’italiano che ha accettato di dargli il passaggio. Al Traforo del Monte Bianco però ecco il guaio: la donna ivoriana era senza documenti, mentre il marocchino non risultava avere il permesso per l’espatrio. Il viaggio era stato pagato dai due irregolari e proprio per questo motivo il giudice di Aosta ha negato le attenuanti: come se non bastasse, è stato disposto il sequestro dell’autovettura, di proprietà di un familiare della sua ragazza…

