Eccidio di Sant'Anna di Stazzema/ Mattarella: “La guerra toccò un vertice di sconvolgente disumanità”

Eccidio di Sant'Anna di Stazzema, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “La guerra toccò un vertice di sconvolgente disumanità”. I messaggi di Casellati e Fico

12 agosto 2018 Silvana Palazzo

Eccidio di Sant'Anna di Stazzema, Sergio Mattarella (Foto: LaPresse)

Sergio Mattarella ha ricordato il dolore e il significato dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema (Lucca), dove il 12 agosto 1944 si consumò uno dei più atroci crimini ai danni delle popolazioni civili nel secondo dopoguerra in Italia. Nel giro di poche ore centinaia di corpi furono trucidati e bruciati. Morirono 560 persone tra donne, bambini e anziani. La vittima più piccola, Anna Pardini, aveva venti giorni. «Sant'Anna di Stazzema è nel cuore degli italiani», ha dichiarato oggi il presidente della Repubblica. «Lo spaventoso eccidio nazifascista - ha proseguito il capo dello Stato - costituisce uno dei vertici di più sconvolgente disumanità che la guerra seppe toccare, destando orrore tra gli orrori». Mattarella ha quindi espresso il rinnovato dolore per le vittime innocenti e sentimenti di vicinanza ai familiari delle vittime, ai loro discenti e a tutti coloro che oggi partecipano alle celebrazioni di Sant'Anna di Stazzema. L'eccidio rappresenta «un monito che mai può essere cancellato».

“LA GUERRA TOCCÒ UN VERTICE DI SCONVOLGENTE DISUMANITÀ”

«Una spietata ferocia si accanì allora su bambini, donne, anziani inermi, spezzando sentimenti e speranze, oltraggiando i loro corpi, occultando ogni segno di umanità negli stessi aguzzini». Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Sulla strage è intervenuta anche il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, con un messaggio in ricordo di quanto accaduto: «Rappresenta una delle pagine più feroci del nazifascismo in Italia». A distanza di 74 anni da quella strage il ricordo è ancora vivo nella memoria collettiva italiana. «La libertà e la democrazia sono un patrimonio da difendere con l'impegno quotidiano», ha aggiunto Casellati. Roberto Fico, presidente della Camera, ha invece scritto su Twitter: «Ricordare l'atroce eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema significa ricordare fin dove può spingersi la disumanità. Un pensiero alle 560 vittime innocenti e ai loro cari che hanno sofferto e lottato per la verità».

