Esodo Ferragosto, traffico autostrade da bollino rosso/ Bollettino viabilità: prime code e rallentamenti

Esodo Ferragosto, traffico autostrade da bollino rosso. Le ultime notizie e il bollettino viabilità: prime code e rallentamenti oggi, domenica 12 agosto. La situazione sulle strade italiane

12 agosto 2018 Silvana Palazzo

Traffico autostrade da bollino rosso (Foto: LaPresse)

Traffico da bollino rosso per l'esodo di Ferragosto. La situazione non è più critica perché il peggio sembra essere passato: la situazione va verso la normalità. Ma sei italiani su dieci, secondo la Coldiretti, in queste ore si sono messi in viaggio, quindi le reti autostradali sono state affollate da auto, caravan e roulotte a partire dalle prime ore del giorno, soprattutto in prossimità delle dorsali vicine alle dorsali vicine alle località balneari. A dura prova la rete autostradale dell'Emilia Romagna: uno dei punti più critici è il raccordo A1-A14 di Casalecchio dove è esplosa un'autocisterna nei giorni scorsi. Il tratto è stato aperto, ma si viaggia ad una sola careggiata e questo provoca a tratti code e rallentamenti da Castel San Pietro. Intanto è arrivata a tre chilometri la coda tra Belluno Svincolo e Bivio A27/SS 51 Alemagna per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. È di un chilometro invece la coda tra Tarvisio Nord e Malborghetto, sull'A23, a causa di un incidente.

PRIME CODE E RALLENTAMENTI SULLE AUTOSTRADE

Il bollettino sul traffico per oggi, domenica 12 agosto, segnala una coda di due chilometri sull'14 Pescara-Bari, all'altezza del km 507. Nel tratto tra San Severo e Poggio Imperiale la coda si è formata per traffico congestionato. Risultava rallentato invece tra Modena sud e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto per traffico intenso. Code a tratti invece tra Castellammare di Stabia e Salerno per traffico intenso. Situazione simile a Napoli, dove si è formata una coda alla barriera sud appunto per traffico intenso. Il peggio sembra essere passato, del resto quello di sabato 11 agosto è stato il giorno del grande esodo verso le mete di vacanza, caratterizzato da bollino nero per la mattina e rosso per il pomeriggio. Sono state registrate code anche di tre ore per i traghetti - soprattutto in Sicilia - in molti scali aeroportuali e nelle stazioni ferroviarie. Ieri si è intensificato anche il traffico al traforo del Monte Bianco, in uscita dall'Italia, con un'ora di attesa. Ma nel pomeriggio la situazione generale è andata via via normalizzandosi.

© Riproduzione Riservata.