Incidente A30, camion si ribalta: un morto e un ferito/ Ultime notizie Caserta-Salerno, disperso carico carne

Incidente A30, camion si ribalta: un morto e un ferito. Ultime notizie Caserta-Salerno, disperso il carico di carne: nessun problema per la circolazione

Incidente A30, camion si ribalta: un morto e un ferito. Altra tragedia in Autostrada, oggi domenica 12 agosto 2018: secondo quanto riportato dai colleghi de Il Mattino, nella notte un mezzo pesante ha perso il controllo e si è ribaltato, andando ad urtare le barriere di sicurezza su entrambi i lati della carreggiata. L’episodio si è verificato nel tratto compreso tra l’allacciamento con l’Autostrada A1 e Nola, comune della città metropolitana di Napoli, in direzione Salerno. Da registrare il decesso di una persona, mentre un’altra è rimasta ferita: a causa dell’incidente, è stato disperso parte del carico di carne che trasportava. Il tratto autostradale è stato chiuso per diverse ore, con il traffico che è stato deviato su percorsi alternativi.

NESSUN PROBLEMA PER LA CIRCOLAZIONE

Sul tratto di A30 dove è stato registrato l’incidente sono subito intervenuti il personale della direzione 6ø Tronco di Cassino, insieme ovviamente alle pattuglie della Polizia stradale e i soccorsi meccanici. Come evidenziato dai colleghi de Il Mattino, sono in corso in questi minuti le operazioni di ripristino della barriera spartitraffico: lo scontro con il camion ha causato il suo danneggiamento per oltre settanta metri. Al momento non sono registrati problemi alla circolazione: il traffico sta transitando su due corsie per ciascun senso di marcia, sottolinea Autostrade. Non sono state rese note le generalità dell’uomo deceduto per il terribile incidente.Qualche problema in direzione Salerno alla Barriera di Mercato san Severino, sottolineano i colleghi di Caserta Web: il traffico intenso nella zona ha causato la formazione di lunghe code.

