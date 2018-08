Macerata, 23enne fa il bagno nel lago di Fiastra e non riemerge/ Ultime notizie: ricerche anche di notte

12 agosto 2018 Silvana Palazzo

Macerata, scomparso 23enne nel lago di Fiastra (Foto: Wikipedia)

Ansia a Macerata, dove un ragazzo di 23 anni originario di Moie (Ancona) è scomparso nel nulla dopo essersi immerso nel lago di Fiastra per farsi un bagno. Dopo aver attraversato a nuoto il lago, stava facendo ritorno nel luogo dove aveva lasciato gli amici. Questi lo hanno visto annaspare e scomparire, come inghiottito dalle acque. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e i sommozzatori giunti da Ancona. Le ricerche del giovane sono cominciate alle 15.30 di sabato 11 agosto, ma non hanno dato ancora alcun esito. Si chiamerebbe Mohamed Alì Slama il ragazzo, per gli amici “Momo”. E secondo quanto riportato da Picchio News, avrebbe voluto provare l'impresa della traversata del lago, che a quanto pare è la nuova moda dei giovani frequentatori del posto. La stanchezza potrebbe aver preso il sopravvento. I soccorsi della bagnina addetta allo specchio antistante la spiaggia sono stati immediati: ha raggiunto il posto a bordo di un pattino, ma non c'erano più tracce del 23enne.

Le ricerche di “Momo” si sono rivelate al momento infruttuose, nonostante l'arrivo del nucleo di sommozzatori di Ancona. I soccorsi sono stati allertati prontamente ed ai carabinieri già sul posto si sono aggiunti la croce Rossa di Camerino ed i vigili del fuoco di Macerata con i mezzi acquatici e l'eliambulanza. Del ragazzo di 23 anni però nessuna traccia. Si prosegue per tutta la notte e proprio per questo sono stati richiesti sul posto le torri faro della Protezione civile: come riportato da Picchio News, si vuole provare a individuare il corpo attraverso lo scandagliamento del fondale, anche perché l'operazione di ricerca è tutt'altro che semplice, visto che la vegetazione impedisce di vedere bene e di recuperare il corpo. La moda della traversata potrebbe aver colpito ancora. Le temperature del lago e la consistenza dell'acqua sono spesso sottovalutate, così come le distanze, a colpo d'occhio minime ma in realtà impegnative anche per i nuotatori più esperti.

