Migranti, Merkel: "Trattato Dublino non funziona"/ Emergenza sbarchi in Spagna: "Serve approccio condiviso"

Migranti, Merkel: "Trattato Dublino non funziona". Ultime notizie, emergenza sbarchi in Spagna: la cancelliera tedesca rilancia "Serve approccio condiviso"

Angela Merkel con Macron

Migranti, Angela Merkel: "Trattato Dublino non funziona", la cancelliera della Germania ha sottolineato la necessità di un cambio di rotta. La Merkel ha incontrato in Andalusia il premier della Spagna Sanchez, che ha parlato di “emergenza sbarchi”: da qui è nata la condivisione di idee sulla necessità di avere un approccio condiviso basato sulla “ripartizione equa delle quote tra i Paesi dell’Unione Europea”. Come sottolinea Sky Tg 24, è entrato in vigore l’accordo tra Germania e Spagna in tal senso, con i due governi che, nonostante siano di segno diverso (popolare quello tedesco e socialista quello spagnolo) pronti ad aiutarsi reciprocamente per risolvere la situazione. Pedro Sanchez ha invocato aiuto per “l’emergenza sbarchi” come dicevamo, in particolare per quanto riguarda il nodo del Marocco.

MERKEL: "SISTEMA DUBLINO NON FUNZIONA"

Germania e Spagna sono pronti a lavorare insieme per fare ottenere maggiore sostegno al Marocco da parte dell’Unione Europea, così da “intensificare il dialogo e la cooperazione con i Paesi di origine e di transito dei migranti”. Pedro Sanchez ha sottolineato la necessità di “ridurre la profondità della disuguaglianza deve essere uno dei compiti principali dell’Unione Europea”, con la Commissione Europea al lavoro per discutere lo sblocco di denaro per aiutare il Marocco nel controllo delle frontiere. Forse le parole più importanti sul tema migranti sono quelle pronunciate dalla cancelliera Angela Merkel: l’esponente del Ppe ha sottolinea che “il sistema di Dublino non funziona”. La Merkel ha spiegato: “Tutti noi riceviamo benefici dalla circolazione libera all’interno dell’Unione Europea, allo stesso modo dobbiamo ripartire con equità i migranti che hanno diritto di rimanere sul territorio europeo, ma non è stato raggiunto ancora un accordo”. Ha sottolineato poi la cancelliera: “Un migrante non dovrebbe mai poter arrivare in Germania in teoria, ma questo non rispecchia la realtà”.

