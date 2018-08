Napoli, turista inglese aggredita e scippata/ Ultime notizie, donna scaraventata a terra: ecco cos'è successo

Napoli, turista inglese aggredita e scippata: la donna è stata scaraventata a terra nel corso di una rapina, nulla di grave per lei e per il suo bambino

Immagine di repertorio (Pixabay)

Napoli, turista inglese aggredita e scippata: la donna è stata scaraventata a terra durante la rapina, con l’aggressore in fuga. E’ quanto accaduto oggi, domenica 12 agosto 2018, in una traversa di piazza Garibaldi, nei pressi della stazione Centrale: una inglese di trentuno anni, incinta, è stata scippata ed è finita a terra. Secondo quanto riportato alle forze dell’ordine dalla turista, un ragazzo si è avvicinato a lei e le ha portato via con la forza la borsa che aveva con sé: all’interno c’erano 50 euro e tutti i suoi documenti. La donna è stata successivamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Loreto Mare: come sottolineato dai colleghi dell’Ansa, i controlli svolti presso l’istituto medico le hanno dato esiti rassicuranti per lei e per il bambino che porta in grembo.

RAPINATORE BLOCCATO DALLA POLIZIA

Per fortuna nulla di grave, dunque, per la giovane inglese, con la Polizia al lavoro per individuare l’aggressore. Sempre a Napoli è stata registrata una rapina, questa volta nei confronti di uomo residente a Milano. La Polizia ha portato avanti le indagini su un cittadino marocchino senza fissa dimora: il ventitreenne, con la minaccia di colpirlo con un coltello, si è fatto consegnare il portafoglio dalla vittima, all’interno del quale c’erano 140 euro, ed il suo cellulare. Tempestivo l’intervento delle forze dell’ordine, che sono riusciti a bloccare il rapinatore: riconsegnato il bottino al legittimo proprietario. Attesi invece aggiornamenti sull’aggressore della turista inglese, per la quale la maggiore paura è passata: lei e il suo bambino stanno bene.

© Riproduzione Riservata.