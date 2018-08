Nave Aquarius, 141 migranti a bordo: "Ue ci assegni porto sicuro"/ Ultime notizie: "5 navi ci hanno ignorato"

Aquarius con 141 migranti a bordo, appello ai governi europei affinchè possano indicare un porto sicuro in cui sbarcare. L'allarme delle Ong sulle navi.

12 agosto 2018 Emanuela Longo

Nave Aquarius (LaPresse)

Da due giorni, 141 migranti si trovano in mare a bordo della nave Aquarius, l'imbarcazione di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere la quale, oggi, si è rivolta ai governi europei chiedendo che venga assegnato "un luogo sicuro più vicino possibile, in conformità con il diritto internazionale marittimo". La speranza è che le persone a bordo possano presto sbarcare ed ottenere adeguata assistenza umanitaria. E' la stessa pagina Twitter di MsF a far sapere che le persone attualmente a bordo sono in condizioni stabili "ma molti sono estremamente deboli e denutriti". Da qui la necessità di un intervento immediato. I 141 migranti a bordo dell'imbarcazione spesso protagonista nelle ultime settimane, sono stati tratti in salvo in due distinte operazioni lo scorso venerdì. L'Aquarius, come spiega Repubblica.it, in mattinata aveva messo in salvo 25 persone trovate alla deriva su una piccola barca di legno sprovvista di motore, dopo essere rimaste in mare per 35 ore. Successivamente su una seconda barca di legno erano ammassate altre 116 persone, tra cui 67 minori non accompagnati. La maggior parte dei migranti arrivavano dalla Somalia o dall'Eritrea. Secondo i racconti di alcuni, erano stati detenuti in Libia in condizioni disumane. L'imbarcazione era tornata ad operare nel Mediterraneo dallo scorso primo agosto.

ALLARME ONG: NAVI NON SOCCORRONO PIÙ BARCONI

I 141 migranti tratti in salvo nei giorni scorsi dalla nave Aquarius, come riporta Il Secolo XIX hanno raccontato che almeno 5 navi transitate a vista dalle loro barche hanno proseguito dritto senza prestare alcun soccorso. A riferirlo è stato Aloys Vimard, coordinatore di Msf a bordo di Aquarius che ha ribadito: "Le persone salvate a bordo hanno dichiarato ai nostri team di aver incrociato cinque diverse navi che non hanno offerto loro alcuna assistenza, prima di essere soccorse dall’Aquarius". A sua detta sarebbe a rischio il "principio stesso di fornire assistenza alle persone in pericolo in mare". Probabilmente proprio per via dell'alto rischio di rimanere bloccate o di vedersi negare un luogo sicuro di sbarco, avrebbero preferito proseguire per la propria strada ignorando le imbarcazioni in pericolo. "Le politiche che mirano a impedire a tutti i costi alle persone di raggiungere l’Europa si traducono in maggiori sofferenze e anche in viaggi più rischiosi per persone che sono già molto vulnerabili ", ha aggiunto Vimard secondo il quale il centro di coordinamento libico non avrebbe informato l'Aquarius della presenza di imbarcazioni in pericolo di cui era invece a conoscenza sebbene la nave fosse nelle vicinanze e pronta a soccorrere.

