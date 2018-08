Nicotera, omicidio in camping: ucciso 43enne/ Ultime notizie: Francesco Timpano freddato a colpi di pistola

Nicotera, omicidio in camping: il 43enne Francesco Timpano freddato a colpi di pistola tra i bagnanti. Possibile legame con una sparatoria avvenuta lo scorso maggio?

12 agosto 2018 Emanuela Longo

Nicotera, omicidio in camping (LaPresse)

Ancora una volta la Calabria teatro di un efferato delitto, avvenuto all'interno di un camping a Marina di Nicotera, in provincia di Vibo Valentia. A darne notizia è l'agenzia di stampa Ansa che rivela anche il nome della vittima: si chiama Francesco Timpano ed è un uomo di 43 anni. La vittima è stata freddata a colpi di pistola approssimativamente intorno alle 15.30 del pomeriggio sebbene le dinamiche esatte del delitto siano tuttora ancora incerte. Secondo le primissime informazioni, pare che il sicario sia entrato nel camping posto sulla costa della provincia di Vibo nel primo pomeriggio aprendo il fuoco con il chiaro scopo di uccidere per poi darsi alla fuga. La vittima sarebbe morta sul colpo ed a constatarne il decesso è stata la guardia medica intervenuta sul posto e che ha così fermato l'intervento dell'elisoccorso. Sul caso di omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Tropea, attualmente a caccia dell'assassino di Francesco Timpano.

OMICIDIO IN CAMPING: LEGAME CON ALTRO FATTO DI SANGUE?

Con il passare delle ore sono trapelate ulteriori informazioni in merito all'omicidio in camping. Secondo quanto riferito da Blitz Quotidiano, il delitto di Francesco Timpano sarebbe avvenuto in pieno giorno sulla spiaggia in presenza di altri bagnanti. Al momento è prematuro escludere qualunque ipotesi ma la più accreditata è quella secondo la quale ci potrebbe essere un collegamento con un altro fatto di sangue avvenuto nei mesi scorsi, a maggio, tra Nicotera e Limbadi. In quella circostanza in un raid omicida Francesco Olivieri, 32 anni, uccise l'anziana 80enne Giuseppina Mollese e Michele Valerioti di 67 anni. Nell'episodio violento rimase ferito anche Pantaleone Timpano, fratello di Francesco, il 43enne ucciso oggi in camping. Sempre a maggio, Olivieri si era recato anche nella frazione di Caroni di Limbadi esplodendo alcuni colpi di fucile contro l'auto di un terzo fratello di Timpano, Vincenzo. Solo dopo tre giorni da quella sparatoria choc, l'autore si costituì spiegando di aver agito intenzionato a farla pagare a coloro che, a sua detta, erano stati coinvolti nell'omicidio del fratello.

