Previsioni meteo, nuova perturbazione: maltempo e temporali al Nord/ Ultime notizie: Ferragosto incerto al Sud

Previsioni meteo: in arrivo la seconda perturbazione del mese con maltempo e temporali che dal Nord scivoleranno verso Sud. Il Ferragosto sarà all'insegna dell'incertezza.

12 agosto 2018 Emanuela Longo

Previsioni meteo (LaPresse)

Cosa dobbiamo ancora aspettarci da questa pazza estate? Da un punto di vista meteo, prosegue l'instabilità sulla nostra Penisola e secondo le ultime previsioni rese note da Quotidiano.net, dobbiamo prepararci alla seconda perturbazione del mese che inizierà a fare capolino con l'inizio della settimana. A quanto pare, dunque, il caldo che ha caratterizzato l'ultimo weekend (con qualche piccola eccezione) avrebbe ormai le ore contate. Da lunedì 13 agosto, infatti, l'estate sarà caratterizzata da una nuova battuta d'arresto che riguarderà inizialmente il Centro-Nord per poi spostarsi verso le regioni meridionali. Temporali, grandine e abbassamento delle temperature porteranno ad un po' di tregua dopo le giornate di forte afa sebbene questo accadrà proprio in prossimità della giornata di Ferragosto, rischiando così di rovinare i programmi dei tanti italiani in vacanze. A quanto pare però proprio il 15 agosto il maltempo in arrivo risparmierà buona parte dello Stivale ma la giornata sarà caratterizzata ancora una volta dall'instabilità soprattutto al Centro-Sud e sulle coste della Romagna, mentre il Nord sarà allietato dal sole. Intanto, secondo le previsioni, già domani la perturbazione dovrebbe colpire nordovest per poi spostarsi verso il meridione. Secondo gli esperti del Centro Epson Meteo, tale fase porterà ad un abbassamento delle temperature anche al di sotto delle medie stagionali in diverse zone.

PREVISIONI METEO: ARRIVA LA SECONDA PERTURBAZIONE DEL MESE

Vediamo nel dettaglio quali saranno le località protagoniste di questo cambio importante di meteo. Gli esperti de IlMeteo.it hanno segnalato l'arrivo del maltempo tra lunedì e martedì prossimi a partire da Como, Milano, Monza e Bergamo che non saranno risparmiate da temporali e grandinate. Successivamente toccherà a Bologna, Padova, Venezia, Treviso passando per Firenze e spostandosi lentamente verso Umbria, Marche ed Abruzzo. Mercoledì, giorno di Ferragosto, la perturbazione sarà più attiva in Emilia Romagna, Roma e Sardegna, ma anche in Abruzzo e Molise. Per la giornata di domani, i temporali inizieranno a propagarsi in modo graduale in tutto il Nord Ovest per poi spostarsi verso il Nord Est nel pomeriggio. Il Sud non sarà ancora intaccato dall'arrivo del maltempo. Rovesci anche intensi sono attesi soprattutto su regioni del Nord Ovest, Alpi Orientali, Veneto e Friuli con temporali e grandinate, mentre nella notte si sposteranno poi verso la Toscana. Calano al Nord le massime mentre le temperature continueranno ad essere stabili o in aumento nel resto d'Italia. La Penisola sarà letteralmente divisa in due nel giorno di Ferragosto, quando la perturbazione scivolerà al Sud.

