Smartphone alla guida, Toninelli: "ritiro patente per chi telefona"/ Cellulare al volante, ecco cosa cambia

Smartphone alla guida, Toninelli: "possibile ritiro patente". Il ministro dei Trasporti parla di "inasprimento delle sanzioni" per chi usa il cellulare al volante

Smartphone alla guida, il ministro Danilo Toninelli lancia la sfida ai trasgressori: "Possibile il ritiro della patente". Intervistato da Il Mattino, il titolare del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha parlato delle possibili novità in relazione al codice della strada, con “un inasprimento delle sanzioni” per tutti coloro che si mettono al volante con il cellulare in mano. Una pena che può arrivare "fino all'eventualità del ritiro immediato della patente. Ma prima ancora di una scelta sulle norme, servono più controlli e una doverosa opera di sensibilizzazione culturale, specie tra i giovani. Senza un cambio di mentalità, i risultati saranno sempre parziali". L'esponente del Movimento 5 Stelle ha evidenziato che quello del cellulare alla guida "è un fenomeno gravissimo, perché ha a che fare con le nostre abitudini più radicate e con l'idea, errata, che in fondo certe cose possano accadere solo agli altri. Ciò rappresenta una tragica sottovalutazione dei rischi".

SMARTPHONE ALLA GUIDA, INASPRIMENTO DELLE SANZIONI

Più controlli delle forze dell’ordine e un cambio di mentalità necessario per mettere fine a un fenomeno che mette a rischio la vita di migliaia di persone. Per questo motivo Danilo Toninelli è pronto a punire severamente i trasgressori, con il rischio del ritiro della patente che potrebbe portare consapevolezza maggiore a tutti i guidatori. Al momento il Codice della Strada regola le infrazioni legate all’uso di smartphone con l’articolo 173. Sky Tg 24 evidenzia che secondo la norma “è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore", mentre è consentito "l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani". La sanzione economica va dai 161 ai 647 euro, con la sospensione della patente è una sanzione amministrativa accessoria.

