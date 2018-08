Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: 70mila giovani da Papa Francesco per il Sinodo (12 agosto 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: 70mila giovani per Papa Francesco. Ruba un aereo e si schianta al suolo. Focolaio di "Serratia Marcescens" all'ospedale di Brescia. (12 agosto 2018).

12 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie, Papa Francesco - La Presse

L'occasione è la preparazione del Sinodo di Ottobre, un'occasione festeggiata da Papa Francesco con oltre 70.000 giovani. Bergoglio ha percorso l'area del circo massimo a bordo della PapaMobile, e non si è limitato a un saluto ma ha voluto stare in mezzo ai ragazzi, percorrendo insieme alla scorta tutto il perimetro dell'area. I giovani oltre i canti e gli applausi hanno donato al pontefice un "bastone pastorale" finemente intagliato, a consegnarlo una portavoce accolta da un fragoroso boato. Importanti le indicazioni di Francesco durante il discorso fatto ai ragazzi, con il vicario di Cristo che ha esortato le nuove generazioni a non lasciarsi rubare i sogni. In serata, concerto di Alex Britti, Clementino, Mirkoeilcane, Perturbazione e Banda Rulli Frulli.

RUBA UN AEREO E SI SCHIANTA AL SUOLO

Ha fatto scattare l'allarme terrorismo il meccanico 29enne che ha rubato un aereo civile all'aereoporto di Seattle-Tacoma. Il giovane si è impossessato di un Horizon Air Q400 di proprietà dell'Alaska Airline ed è decollato senza avere l'autorizzazione. Immediatamente si sono alzati in volo gli aerei dell'aereonautica statunitense, intercettato l'Horizon è stato intimato al pilota di atterrare, ma il 29enne non ha ottemperato all'ordine. Solo dopo qualche ora la vicenda si è conclusa con l'aereo rubato che si è schiantato sull'isola di Ketro. Nella conferenza stampa effettuata dallo sceriffo della città è stata esclusa l'ipotesi terrorismo, probabilmente l'uomo aveva istinti suicidi.

FOCOLAIO DI "SERRATIA MARCESCENS" ALL'OSPEDALE DI BRESCIA

Era nato prematuro ma non è riuscito a superare l'infezione di "serratia marcescens", il piccolo neonato che è deceduto agli Spedali civili di Brescia. Il piccino ha contratto l'infezione all'interno del reparto di terapia intensiva neonatale, un infezione di cui sono segnalati altri casi. Il prematuro era ricoverato insieme al fratellino, anch'egli nato in maniera prematura, la preoccupazione dei medici è che anche il secondo bambino non abbia gli anticorpi necessari per contrastare la malattia. Il direttore sanitario della struttura ha riconosciuto la presenza del batterio killer, allo stesso tempo ha aperto un inchiesta interna. Del caso si sta occupando anche la procura di Brescia, con gli investigatori che hanno disposto l'esame autoptico sulla salma del giovane paziente. La morte avvenuta lo scorso 6 agosto ha portato alla chiusura del reparto, con gli astanti che sono stati immediatamente trasferiti negli altri nosocomi della zona.

UBRIACO E SENZA PATENTE INVESTE E UCCIDE LA FIGLIA

Increscioso episodio avvenuto a Nettuno dove un uomo 39 enne si è messo alla guida ubriaco, senza patente, con una Bmw priva di assicurazione e revisione. L'uomo, Gabriele Maddonni, già noto alle forze dell'ordine, non solo guidava ubriaco ma trasportava le due piccole figliolette. A causa della folle velocità l'uomo ha perso il controllo del veicolo che dopo essersi schiantato su un palo si è ribaltato più volte. Immediati i soccorsi, per una delle due figlie purtroppo non c'era più nulla da fare, l'altra figlioletta è stata invece trasportata in ospedale in codice rosso, adesso lotta tra la vita e la morte. L'uomo è stato denunciato per omicidio stradale.

CRISTIANO RONALDO DEBUTTA A VILLAR PEROSA

E' arrivato il grande giorno, quello dell'esordio di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. Il calciatore portoghese sarà tra i protagonisti del vernissage che si terrà a Villar Perosa nel pomeriggio di oggi, fischio d'inizio alle 17.30 con diretta su Sky. Il lusitano sarà schierato al centro di un tridente che dovrebbe vedere in campo anche Paulo Dybala e Douglas Costa. Non sarà solo Cr7 il punto di attrazione della giornata, ma ci sarà anche spazio per Leonardo Bonucci che rindosserà la maglia della Juventus dopo un anno da capitano del Milan. A sette giorni dall'inizio della Serie A si torna dunque in campo e per la prima volta avremo la possibilità di ammirare un Cristiano Ronaldo bianconero dalla testa ai piedi.

© Riproduzione Riservata.