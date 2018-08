Annuncio shock sul treno colpa della Lega? / La madre dell'uomo che ha denunciato chiede l'aiuto di Mattarella

Annuncio shock sul treno colpa della Lega? La madre dell'uomo che ha denunciato chiede l'aiuto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La risposta di Matteo Salvini.

13 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Annuncio shock sul treno colpa della Lega? Matteo Salvini - La Presse

La vicenda di Raffaele Ariano sta facendo il giro della rete. Il passeggero di Trenord infatti ha protestato e denunciato l'annuncio razzista del capotreno del Milano-Cremona che si appellava a zingari e molestatori invitandoli a scendere perché ''avevano rotto''. Parole che hanno alzato un polverone e costretto anche al madre a scendere in campo, puntando il dito contro la Lega Nord in un momento molto particolare. La donna ha deciso di rivolgersi direttamente al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale ha sottolineato: "Caro Presidente, mio figlio da comune cittadino ha segnalato un'azione scorretta di un capotreno, un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e per questo sta subendo una vera e propria azione di squadrismo mediatico". I cittadini si dividono tra chi appoggia l'azione dell'uomo e chi invece la considera sbagliata anche nei confronti del suo stesso paese.

SALVINI: "CERCA PUBBLICITÀ"

Ha risposto immediatamente Matteo Salvini alla donna che denunciava gli attacchi nei confronti del figlio solo per aver protestato a un annuncio razzista di un capotreno. Il Ministro dell'Interno ha parlato come riportato dalla Repubblica nella sua versione online, sottolineando: "Ho cose più importanti di cui occuparmi. Queste persone cercano solo pubblicità". La madre ha voluto specificare cosa è successo sempre nella lettera al Presidente Sergio Mattarella: "Raffaele ha usato toni pacati e rispettosi. Nei giorni successivi è comparso un post sulla pagina ufficiale "Lega - Salvini Premier" che indicava in lui il responsabile del possibile licenziamento del capotreno, cosa mai auspicata da mio figlio". La vicenda sta prendendo dei contorni piuttosto clamorosi con le autorità pronte a intervenire.

