Controlli Gdf: irregolare 50% case vacanze/ Ultime notizie: 2mila venditori abusivi, denunce e sequestri

Dati allarmanti riportati dalla Guardia di Finanza sui controlli effettuati nell'estate 2018 in località balneari, montane e città d'arte: più di 2000 i venditori abusivi.

13 agosto 2018 - agg. 13 agosto 2018, 10.41 Annalisa Dorigo

Guardia di Finanza

La metà delle case vacanza sono affittate in modo irregolare: è questo il risultato di una serie di controlli eseguiti dalla Guardia di finanza su proprietari di seconde e terze case nelle maggiori località balneari, di montagna e città d'arte. Puglia, Toscana e Lazio sono le Regioni in cui sono state evidenziate le maggiori irregolarità in riferimento al periodo estivo. I controlli hanno così confermato una tendenza ormai in voga in estate alla quale si va ad associare la presenza di migliaia di lavoratori irregolari e che ha portato alla denuncia di ben 51 datori di lavoro senza scrupoli. Dei 2.080 lavoratori a nero scoperti, una buona percentuale (ben 509) sono stranieri e 22 minori. Ad accomunarli la mancanza di un contratto o il pagamento in nero. Come riporta Il Giornale di Brescia, sono state individuate anche guide turistiche e venditori di acqua dalla dubbia provenienza, conservata in bottiglie senza sigillo e che operavano a Roma. Tra i vari sequestri anche le classiche aste per selfie, ombrellini, braccialetti e souvenir vari. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

STRETTA SULLE CASE VACANZE IRREGOLARI

I controlli della Guardia di Finanza effettuati su località balneari, di montagna e città d'arte cominciano a dare i loro frutti con una stretta riguardante l'affitto sulle case vacanze oltre che sui venditori non autorizzati. Al momento, sul 895 controlli effettuati sulle abitazioni per le vacanze, ben 539 sono risultate irregolari e di queste 450 sono state affittate in nero. Numeri che risultano evidenti soprattutto in Lazio, Puglia e Toscana. Il comandante generale della Gdf Giorgio Toschi spiega il risultato ottenuto: "L'estate rappresenta per i cittadini un periodo di riposo e svago e, per molte imprese, anche un momento per fare ossigeno alle proprie entrate". Ecco perché la Gdf ha potenziato i controlli: "vocazione sociale significa anche profondere maggiore impegno proprio in periodi come questo, per salvaguardare i principi di libera concorrenza e garantire alla collettività i massimi livelli di sicurezza economico-finanziaria"

INDIVIDUATI CIRCA 2MILA VENDITORI ABUSIVI

Oltre alle verifiche sulle case vacanza, la Guardia di Finanza ha effettuato controlli a tappeto anche per quanto riguarda l'abusivismo commerciale, l'evasione fiscale, la contraffazione, il lavoro nero e il caporalato. Sono quindi stati individuati 2.187 venditori abusivi: si tratta di soggetti, di cui 509 stranieri e 22 minorenni, senza contratto, pagati in mero o che non hanno mai richiesto la licenza per l'inizio dell'attività. Per questo non possedevano il registratore di cassa e non hanno mai ufficializzato la loro posizione davanti al Fisco. Dalle verifiche relative all'estate 2018 sono emersi dati particolarmente allarmanti anche in merito al numero dei prodotti contraffatti: ad oggi ne sono stati sequestrati 9 milioni e mezzo con una media di 210mila al giorno. A tal proposito, sono stati anche scoperti delle vere e proprie fabbriche o depositi clandestini di prodotti contraffatti.

