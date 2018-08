Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 13 agosto: i numeri vincenti (232/2018)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 13 agosto: concorso 232/2018 anticipa al lunedì per la festa di Ferragosto, le ultime curiosità e notizie

13 agosto 2018 Niccolò Magnani

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto

Una estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di lunedì? È possibile, non è un miraggio d’agosto: in vista della festa di Ferragosto del prossimo 15 agosto, che cade proprio di mercoledì, la Sisal ha deciso di spostare il concorso numero 232 non più al consueto giorno di metà settimana ma in questo inusuale inizio della super “week” di Ferragosto. Cambia la data, chiaro, ma non la formula: ci sono sempre 12 numeri a disposizione per poterne centrare 6 e provare a vincere il grande SiVinceTutto Superenalotto anche in questa insolita versione “d’anticipo”. «Per essere sicuro di non mancare alcun appuntamento con la fortuna, prova le giocate in abbonamento per partecipare ai prossimi concorsi», rilancia la Sisal in queste ultime ore prima della nuova estrazione delle ore 20. Ora è tutto pronto, non resta che osservare le ultime curiosità pre-numeri vincenti e incrociare le dita: vincere di lunedì, oggi, è possibile.

LE ULTIME CURIOSITÀ

Nella recente estrazione del SiVinceTutto Superenalotto - andata in scena lo scorso 9 agosto 2018, non è stato purtroppo vinto alcun 6 al concorsone nazionale: sono però stati centrati, un buon viatico anche per l’estrazione di oggi, ben sette “5” da 1.307,09 euro ciascuno sparse in tutta Italia. Come riporta AgiMeg, le località dove si è festeggiato maggiormente sette giorni fa sono state: Tremestieri Etneo (CT) con schedina cartacea svt, Parma (PR) con gioco da tastiera, Ravenna (RA) con cartacea nuovo svt 2 pannelli, Falcone (ME), Martinsicuro (TE) e Camaiore (LU) con una schedina quick pick. Sono poi stati presi anche 212 “4” da circa 104 euro, oltre a 2.729 “3” da 35,99 euro e infine 14.244 “2” da 9,80 euro. Dopo aver giocato i vostri numeri fortunati potete far partire il countdown, ma prima vi ricordiamo cosa è accaduto la settimana scorsa con i numeri vincenti: 11 - 21 - 67 - 69 - 66 - 34. E quindi buona fortuna con l'estrazione di SiVinceTutto!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.