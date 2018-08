Favignana, affonda yacht: salvi 7 membri dell'equipaggio/ Punta Sottile, panfilo arenato su una secca

Favignana, affonda yacht: salvi 7 membri dell'equipaggio. Ultime notizie Punta Sottile, il panfilo si è arenato su una secca: tratti in salvo i sette palermitani

Favignana, affonda yacht: salvi 7 membri dell'equipaggio, pericolo scampato nell’isola dell’arcipelago delle Egadi. Come riportato dai colleghi di Repubblica, il prestigioso panfilo è affondato nelle acque siciliane dopo essersi arenato su una secca a pochi metri dalla costa. Per fortuna, come dicevamo, i sette palermitani a bordo non hanno corso pericoli: illesi cinque adulti e due bambini. Da ieri pomeriggio, domenica 12 agosto 2018, l’imbarcazione da diporto di circa quindici metri è adagiata nel fondale delle acque di Punta Sottile. Necessario l’intervento di un noleggiatore di imbarcazioni, il primo a contattare i soccorsi: sul posto sono immediatamente intervenuti i membri del personale dell’Area marina protetta delle Isole Egadi, insieme alla guardia costiera di Favignana. In questo momento il panfilo è ancora adagiato sulla secca: il proprietario dovrà contattare una ditta privata per la rimozione.

FAVIGNANA, AFFONDA YACHT A PUNTA SOTTILE

Il Giornale di Sicilia evidenzia che l’imponente imbarcazione ha prima avuto problemi al motore e successivamente ha iniziato a imbarcare acqua. Nulla di grave per i sette palermitani a bordo, tutti illesi: per il panfilo, che sarà rimosso entro i prossimi giorni, saranno necessarie delle riparazioni in cantiere prima di poter tornare in mare. Recentemente è stato registrato un altro incidente con uno yacht, in quel caso decisamente più grave in termini ambientali: a metà giugno una imbarcazione di 23 metri ha preso improvvisamente fuoco al largo della punta di Portovenere, a La Spezia. Le persone a bordo sono state tratte in salvo dalla guardia costiera Locale, ma si è rischiato un disastro ambientale: l’intervento immediato dei vigili del fuoco e di un rimorchiatore portuale ha evitato il peggio, con i pompieri che a fatica sono riusciti a domare le fiamme.

