Firenze, nuovo temporale: allerta meteo/ Video ultime notizie, torna il maltempo: emesso codice arancione

Firenze, nuovo temporale: allerta meteo, emesso codice arancione dalla Protezione Civile. Video ultime notizie, torna il maltempo nell'area nord-occidentale

Immagine di repertorio (Pixabay)

Firenze, nuovo temporale: allerta meteo, la Protezione Civile regionale ha emesso un codice arancione per precipitazioni forti dalle ore 24.00 fino alle ore 18.00 di domani. Nelle ultime ore il capoluogo toscano è finito nel mirino del maltempo, con un primo forte temporale subito dopo pranzo: la Protezione civile ha raccomandato ai cittadini la massima attenzione, in particolare “nel non sostare sotto agli alberi o nei sottopassi”. Oltre Firenze, il maltempo potrebbe abbattersi anche tra le province di Siena e Arezzo, sottolinea Nove Firenze, con colpi di vento e grandinate occasionali. In tarda serata, particolare attenzione sulle province occidentali e dell’Arcipelago. Inoltre, domani martedì 14 agosto 2018, sono attese nuove precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, non da escludere a forte intensità.

EMESSO CODICE ARANCIONE

Come evidenziato in precedenza, la Protezione Civile della Toscana ha deciso di emettere un codice arancione per temporali forti per quanto riguarda le aree nord-occidentali della Regione. Più nello specifico, le zone interessate sono quelle dalla Versilia fino alla foce dell'Arno, Lunigiana, valli del Serchio, del Reno e del Bisenzio. Per tutto il resto della Toscana, invece, la Protezione Civile ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali sempre con validità dalla mezzanotte fino alle 18 di domani, martedì 14 agosto. Da registrare, infine, il recupero di due escursioniste rimaste bloccate a Madonna dei Tre Fiumi: le due ragazze, a causa del terreno impervio, hanno avuto bisogno dell’intervento dei volontari del Soccorso Alpino Toscano, intervenuto alle ore 14.30. Successivamente il recupero è stato effettuato trami l’elicottero dei Vigili del Fuoco.

Il temporale di oggi mi ha messo paura: una forza impressionante di vento e di pioggia, insieme a boati e lampi abbaglianti. In giardino i vasi di fiori scaraventati a terra come fuscelli. Riappropriamoci della sensibilità per la natura, prima che sia troppo tardi#firenze pic.twitter.com/Qdlng7EZQq — Mario Calonaci (@MarioCalonaci) 13 agosto 2018

