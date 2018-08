Incidente stradale Palermo-Catania: 2 morti/ Ultime notizie Centuripe, scontro anche a Trapani: una vittima

Incidente stradale Palermo-Catania: 2 morti e 3 feriti. Ultime notizie Centuripe, scontro mortale anche a Trapani: una vittima, strage su strade siciliane

Immagine di repertorio (Pixabay)

Incidente stradale Palermo-Catania: 2 morti e 3 feriti sulla A19, tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova. Ancora sangue sulle strade, uno scontro gravissimo che ha avuto conseguenze tragiche: come evidenzia gds.it, tre i veicoli coinvolti e due le persone che hanno perso la vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, anche tramite l’ausilio dell’elisoccorso, e la polizia stradale, che ha deviato il traffico per consentire ai mezzi e ai soccorritori di intervenire con tempestività. Il traffico è stato chiuso in entrambe le direzioni di marcia per l’atterraggio dell’elisoccorso: due feriti sono stati trasportati all’ospedale Cannizzarro di Catania, mentre il terzo al Vittorio Emanuele. Sul posto la polizia stradale di Enna, al lavoro per effettuare i rilievi del caso e cercare di ricostruire l’esatta dinamica del terribile incidente.

INCIDENTE STRADALE ANCHE A TRAPANI: UN MORTO

Come sottolineato da Repubblica, l’incidente di Centuripe sulla Catania-Palermo ha causato la morte di Emanuele Bellia e Roberto Cucchiara: i due giovani, appena 23 anni, erano a bordo della Peugeot 306 diretti al mare insieme a due amici, ma per un guasto sono stati costretti a fermarsi sulla corsia di emergenza. L’autovettura però è stata centrata da una Fiat Doblò, guidata da un ventitrenne in condizioni definite molto gravi. Dobbiamo purtroppo registrare un altro incidente sempre in Sicilia, questa volta a Purgatorio, nel Trapanese: ha perso la vita il ventottenne Michelangelo Giano in seguito a un incidente frontale con una Bmw con a bordo un uomo e una donna. Il giovane è morto poco dopo l’impatto, mentre le due persone a bordo dell’altra macchina sono state trasportate all’ospedale Sant’Antonio Abate: non sarebbero un pericolo di vita.

