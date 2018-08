Malta salva 114 migranti alla deriva su gommone/ Ultime notizie, barchino dalla Libia soccorso a Lampedusa

Migranti, 114 salvati da Malta su un gommone alla deriva a 53miglia da La Valletta: ultime notizie, altro barchino con 15 rifugiati soccorso da Guardia Costiera a Lampedusa

13 agosto 2018 - agg. 13 agosto 2018, 18.15 Niccolò Magnani

Migranti soccorsi a Malta e Lampedusa (LaPresse)

Mentre impazza il nuovo “caso” Aquarius tra i Governi di Italia, Malta, Gran Bretagna e Spagna, le autorità di La Valletta annunciano di aver recuperato e salvato ben 114 migranti dopo averli trovati alla deriva su un gommone che stava per affondare. La motovedetta maltese è intervenuta questa mattina mentre la barca alla deriva si trovava a circa 53mila nautiche a sud della piccola isola europea: il gommone continuava ad imbarcare acqua - come purtroppo spesso accade con questi mezzi di “fortuna” forniti già mezzi rotti ai tanti rifiutati in viaggio dalla Libia verso l’Unione Europea - ma nonostante ciò tutti i migranti sono stati soccorsi dalla motovedetta e saranno portati a Malta. Il fronte duro del Governo Lega-M5s sul tema immigrazione non accenna a diminuire e tanto nel caso Aquarius quanto in questi ultimi due naufragi tra Libia e Malta, l’Unione Europea sembra sempre più “arroccata” sulla mancanza di accordi tra gli Stati membri che produce situazioni e “stalli” come quelli di queste ultime ore.

ALTRO BARCHINO RECUPERATO E SOCCORSO A LAMPEDUSA

Già perché, oltre a La Valletta, anche le autorità di Lampedusa hanno accolto e soccorso un barchino con a bordo 15 migranti partito dalla Libia e fermatosi a qualche decina di moglie dalla costa dell’isola italiana. Avevano finito il carburante e sono stati in prima battuta intercettati dalla nave Aquarius ma ha “rifiutato l’assistenza” - come ha spiegato la Ong questa mattina - perché dicevano di essere diretti in Italia. Avevano raggiunto le acque maltesi, ma sono stati respinti e così hanno fatto rotta verso l’Italia dove una motovedetta della Guardia Costiera italiana li ha notati e soccorsi, recuperando i migranti e trasportandoli a Lampedusa. La benzina è finita proprio per l’estendersi della traversata prima in acque libiche, poi maltesi e infine italiane.

© Riproduzione Riservata.