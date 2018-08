Padova, ritrovata ragioniera scomparsa: sta bene/ Ultime notizie, Anna Fasol era sparita dal 31 luglio

Immagine di repertorio (Pixabay)

Padova, ritrovata ragioniera scomparsa: è viva e sta bene Anna Fasol, rintracciata ieri domenica 12 agosto 2018 dai Carabinieri. La donna aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso 31 luglio 2018: la famiglia non ha ricevuto più alcuna notizia e ha dato l’allarme alle forze dell’ordine per la sua scomparsa. Come sottolineato dai colleghi de Il Gazzettino, la donna cinquantanovenne è stata rintracciata nel tardo pomeriggio in un centro accoglienza della Croce Rossa di Roma. Sospiro di sollievo per la famiglia dopo quattordici giorni, con Anna Fasol che ha dichiarato ai militari di essersi allontanata volontariamente da casa per riflette su come affrontare alcuni problemi personali. La donna, trovata dai carabinieri della compagnia di Cittadella, dovrà spiegare per quali motivi se ne è andata in quel modo, facendo temere il peggio a chi le vuole bene.

RITROVATA ANNA FASOL: STA BENE

Ricordiamo che Anna Fasol è scomparsa dalla sua abitazione lo scorso 31 luglio 2018: il giorno prima aveva salutato il marito per poi allontanarsi a bordo della sua auto. Non vedendola rientrare la sera, il compagno della cinquantanovenne si era presentato dai Carabinieri della compagnia di Cittadella. Il piano provinciale di ricerche ha consentito il ritrovamento dell’automobile della donna, una Mercedes Classe A, in sosta nel parcheggio della stazione di Cittadella. La donna ha continuato a non farsi sentire e a non dare notizie alla sua famiglia, con la figlia che ha deciso di tornare in Italia dagli Stati uniti per la preoccupazione. La prefettura di Padova, sottolinea Il Gazzettino, ha avviato le ricerche a largo raggio e sono state decisive le segnalazioni giunte da Roma nei giorni successivi all’allontanamento: Anna Fasol è stata ritrovata e sta bene, familiari e amici possono abbracciarla nuovamente.

