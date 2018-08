Salerno, auto contro folla davanti a discoteca: 2 arresti/ Video, vendetta per essere stati cacciati da locale

Salerno, auto contro folla davanti a discoteca: due arresti. Ultime notizie video, i ragazzi erano stati cacciati dal locale in precedenza: ecco cos'è successo

Salerno, auto contro folla davanti a discoteca: due arresti

Salerno, auto contro folla davanti a discoteca: due arresti da parte degli agenti della Squadra Mobile della Questura salernitana. Ripercorriamo cos’è successo: la vicenda risale allo scorso 6 maggio 2018, tutto è accaduto di fronte alla nota discoteca Sea Garden di via Clark. Due ragazzi a bordo di una autovettura si lanciano volontariamente contro un gruppetto di circa dieci ragazzi, in fila all’ingresso del locale, a folle velocità. Un chiaro intento di ucciderli, secondo gli investigatori, con gli agenti della Polizia che attraverso la visione dei filmati delle videocamere di sorveglianza e le testimonianze delle vittime hanno ricostruito la vicenda ed individuato i due responsabili, due ragazzi di Napoli. Il movente dell’aggressione? L’essere stati cacciati dal locale in precedenza poiché ritenuti molesti.

IL VIDEO CHOC

Come evidenziato dai colleghi di Salerno Notizie, il gip del Tribunale, su richiesta della Procura, ha messo un’ordinanza di custodia domiciliare nei confronti dei due indagati, ai quali risulta contestato il reato di tentato omicidio aggravato e continuato. Un gesto per vendetta, con i due aggressori che in un primo momento avevano fatto finta di allontanarsi del locale, per poi salire a bordo dell’automobile Fiat Panda e, dopo aver urtato il cancello che separa il parcheggio dall’ingresso del locale, e tentare di investire il gruppo di ragazzi. Ad evitare il peggio la provvidenziale presenza di una transenna, incagliatasi sotto la vettura, che ha rallentato la folle corsa della macchina. Qui di seguito vi proponiamo il video diramato dalle forze dell’ordine dell’episodio che, per fortuna, non ha provocato vittime e feriti ma solo tanto spavento

