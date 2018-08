ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: Monito di Mattarella a S.'Anna di Stazzema (13 agosto)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: monito di Mattarella alla commemorazione a Sant'Anna di Stazzema. Juventus, esordio a Villar Perosa per Cr7 (13 agosto 2018)

13 agosto 2018 Fabio Belli

Mattarella (foto LaPresse)

Sergio Mattarella manda un segnale a tutti coloro che in questi giorni cavalcano le onde della xenofobia, e lo fa ricordando la strage di Sant'Anna di Stazzema strage nella quale perirono a causa della barbarie nazista 560 civili innocenti. Il capo dello stato nel suo lungo messaggio invita a far tesoro delle pagine buie del passato e da esse ricordare gli errori commessi, come quello che vedeva i nazi-fascisti discriminare su base razziale i cittadini. La strage è stata ricordata anche dal presidente del Senato Casellati, che ha sottolineato come la strage non può ne deve essere dimenticata, stante che rappresenta una delle pagine più buie della storia passata.

Vaccini, si vanta sui social per aver falsificato l'autocertificazione: denunciata

Si vanta su facebook di aver falsificato l'autocertificazione relativa ai vaccini della figlia e alla fine viene denunciata ai carabinieri. La vicenda è avvenuta in provincia di Brescia e vede al centro una agguerrita mamma no Vax.La mamma si è vantata sulla sua pagina facebook di aver ritirato la certificazione inviata dalle strutture sanitarie e di averla prima riprodotta in maniera falsa e poi presentata a scuola, ottenendo cosi il permesso a far frequentare la figlia nonostante la piccola non fosse stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie. Una volta resisi conto di quanto accaduto il presidio scolastico ha deciso di denunciare la signora, il consiglio di classe ha voluto infatti prendere le distanze non solamente dalla famiglia in questione ma anche da tutti coloro che mettono a repentaglio la salute dei bambini non vaccinandoli. La vicenda per l'opposizione di governo rappresenta un esempio di come la legge non possa essere affidata solamente all'autocertificazione, soprattutto in un tema cosi controverso come quello dei vaccini.

Ipotesi Michele Santoro per la presidenza RAI

Lo stallo della dirigenza dell'azienda pubblica porta a nuovi inaspettati retroscena. Uno di questi è quello proposto da Michele Anzaldi con il deputato del Partito Democratico che di fatto lancia per la presidenza Michele Santoro. Per Anzaldi la figura del noto conduttore televisivo potrebbe far superare l'enpasse legata alla nomina di Marcello Foa, di fatto un presidente dimezzato che non ha ottenuto il via libera dalla commissione di vigilanza. Santoro sarebbe nello scenario attuale uno dei pochi ad essere accettato da tutti gli schieramenti politici, la sua conoscenza dell'azienda lo porterebbe a sfruttare tutte le potenzialità della Rai, un azienda che nonostante il suo grande numero di giornalisti non riesce a organizzare una striscia informativa degna di tale nome.

Juventus, festa per il Ronaldo day

Esordio ufficiale per Cristiano Ronaldo che nell'amichevole di Villar Perosa è stato festeggiato da oltre cinquemila tifosi e da tutta la dirigenza bianconera. Il portoghese ha dato spettacolo andando in goal e pareggiando una forma fisica invidiabile. L'amichevole si è chiusa con la tradizionale invasione di campo che non ha fatto terminare il secondo tempo: la Juventus esordirà in Serie A sabato prossimo alle ore 18.00 nella partita inaugurale contro il Chievo.

Coppa Italia, qualche sorpresa nel terzo turno

Sono entrate in gioco le squadre di Serie A nel terzo turno di Coppa Italia e si è fatta registrare qualche sorpresa. A partire dalle eliminazioni delle neopromosse Frosinone e Parma, battute in casa da due club di Serie C, il Sudtirol e il Pisa. La Sampdoria soffre ma riesce a battere di misura la Viterbese con un gol di Jankto, il Novara ha la meglio ai calci di rigore sul campo del Brescia. Il Torino e il Bologna piegano senza problemi Cosenza e Padova, ottima prova del Catania che con un secco 2-0 si sbarazza del Verona, mentre il Chievo ha la meglio di misura sul Pescara e la Spal espugna il campo dello Spezia.

© Riproduzione Riservata.