Voltri, doppia tromba d'aria: allerta gialla/ Video ultime notizie, maltempo si abbatte su Liguria

Voltri, doppia tromba d'aria: allerta gialla in Liguria. Situazione delicata dal punto di vista meteorologico sul Ponente, con Voltri che ha visto manifestarsi ben due trombe d’aria nel corso delle ultime ore: il fenomeno, ripreso da residenti e automobilisti, ha seguito un passaggio temporalesco, con pioggia e forte vento che hanno costretto i bagnanti a fare rientro a casa. Come sottolineato dai colleghi di Repubblica, la situazione ha coinvolto tutta la costa della cittadina del ponente, con la Protezione civile della Regione guidata da Giovanni Toti che ha diffuso l’allerta meteo gialla per temporali: in programma precipitazioni dalle ore 16.00 alle ore 24.00 nel Ponente ligure e dalle ore 21.00 alle ore 18.00 di domani sul Centro-Levante.

TROMBA D'ARIA A VOLTRI: I VIDEO

Oltre alle precipitazioni, previsto l’arrivo di forte raffiche di vento, che potrebbero toccare anche i sessanta km/h. Buone notizie per i cittadini di Voltri e dintorni però arrivano dalle previsioni: nella giornata di domani previsto il lento esaurimento dei fenomeni: miglioramento dunque a Ponente e anche per quanto riguarda il Centro-Levante. Il ritorno del sole, infine, è previsto per la giornata di mercoledì 15 agosto 2018. Tornando alla doppia tromba d’aria che si è abbattuta su Voltri nel corso delle ultime ore, grande panico tra i residenti: molti abitanti hanno documentato il fenomeno con dei video pubblicati sui social network, con centinaia di commenti e di condivisioni. Qui di seguito vi riportiamo qualche sequenza

