WESTFIELD MILANO/ Nuovo mega centro commerciale a Segrate: “il più grande d'Europa”

Westfield Milano, a Segrate il nuovo centro commerciale: un'opera mastodontica che costerà 1,4 miliardi di euro. Pronto nel 2021, garantirà 17.000 nuovi posti di lavoro

13 agosto 2018 Fabio Belli

Il nuovo centro commerciale Westfield Milano

Milano è pronto a dare il benvenuto ad un nuovo centro commerciale, un'opera mastodontica nel suo genere. Sorgerà a Segrate, nell'area dell'ex Dogana e si chiamerà "Westfield Milano". I lavoro per realizzarlo partiranno alla fine di quest'anno e ci vorranno tre anni per completarli, il che significa che per il 2021 il capoluogo lombardo potrà vantare la presenza del più grande centro commerciale dell'Europa Continentale. I numeri di per sé sono impressionanti: all'interno troveranno posto oltre trecento negozi, 50 boutique di grandi nomi della moda, e ben 50 ristoranti di alta cucina. Senza dimenticare una multisala cinematografica che ospiterà ben sedici sale diverse, per un totale di 2500 spettatori. Un gigante che riuscirà a veder transitare al suo interno, secondo le stime, 60mila visitatori al giorno per un totale di 21 milioni l'anno.

LA COSTRUZIONE COSTERA' 1,4 MILIARDI DI EURO

Di fronte a questi numeri, anche la grandezza sarà ovviamente proporzionata, ed il "Westfield Milano" riuscirà a raggiungere una grandezza due volte il già gigantesco centro commerciale di Arese, sempre nelle vicinanze di Milano. Il comunicato del Comune di Segrate è stato chiaro anche riguardo l'investimento che accompagnerà la costruzione del "Westfield Milano": realizzarlo costerà un miliardo e 400 milioni di euro, con 17mila posti di lavoro che saranno generati dall'impresa, più 20mila per l'edilizia per quanto riguarda la costruzione. Il Sindaco di Segrate, Paolo Micheli, punta tutto sulla realizzazione del progetto per un rilancio in grande stile, anche in termini occupazionali, del Comune: "A settembre apriremo in comune un moderno sportello lavoro, punto di riferimento per tutto il Sud Est Milano, anche e soprattutto per gestire le offerte occupazionali che arriveranno da Westfield, destinate in gran parte ai segratesi.“



