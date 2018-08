Aquarius: Salvini e Toninelli chiudono, la Spagna dice no/ Ultime notizie, Gibilterra le leva la bandiera

Aquarius: Salvini e Toninelli chiudono, la Spagna dice no. Ultime notizie, Gibilterra le leva la bandiera. Continua l'odissea della nave ong che cerca un attracco sicuro

Aquarius ancora in cerca di un attracco

Una nuova odissea per la nave Ong Aquarius. Attualmente l’imbarcazione sta ancora vagando in cerca di un porto sicuro in cui attraccare, e dopo il no di Malta e Roma, si era offerto Barcellona, ma il governo di Madrid ha respinto la proposta catalana, non dando la disponibilità all’attracco, non essendo il porto più vicino fra i disponibili. Nel frattempo c’è da registrare una sorta di “giallo”, visto che l’amministrazione marittima di Gibilterra ha notificato ai proprietari della stessa nave un avviso per rimuovere la registrazione della stessa, interrotta nei prossimi giorni. Lo scoop è stato svelato dall’emittente televisiva Gibilterra Gbc, con la nave in questione che si sarebbe registrata non come “salvataggio” bensì come nave da ricerca.

VIA LA BANDIERA DI GIBILTERRA

«Dato che i gestori non hanno informato né richiesto l'approvazione delll'amministrazione marittima di Gibilterra per la ripresa di tali attività di salvataggio – si legge sulla richiesta di rimozione della “bandiera” - hanno ricevuto un avviso con data di risoluzione stabilita per il 20 agosto 2018». A quel punto la barca tornerà a battere la bandiera del suo proprietario, la Germania. Nel frattempo i ministri Toninelli e Salvini hanno ribadito per l’ennesima volta che la nave in questione non attraccherà nei porti italiani, mentre il sindaco di Napoli, De Magistris, ha provocatoriamente offerto la propria disponibilità. Vedremo se oggi la situazione si sbloccherà o meno.

